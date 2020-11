Aéronautique. La Région met les bouchées doubles pour aider la filière

Mis à mal par la chute du transport aérien, l’aéronautique s’enfonce dans la crise. En France, 14.000 emplois sont menacés cette année ; en Occitanie, ils sont plus de 4000. Pour enrayer cette hémorragie, Carole Delga, la présidente de Région ( PS), a adopté en juillet dernier un Plan de relance régional de 100 millions d’euros. Et, mardi 24 novembre, entourée des élus de la Chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie, du comité Aéro-PME du Gifas et du Pôle Aerospace Valley, la présidente a dressé un premier bilan. Au total, 21 millions d’euros ont déjà été attribués aux entreprises en difficulté.

Parmi les bénéficiaires, les Ateliers de Haute-Garonne (AHG), installés à Flourens (Haute-Garonne). L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de rivets, a perçu une aide de 2,5 millions d’euros qui doit lui permettre de diversifier son activité vers la production de masques chirurgicaux et FFP2.

La Région a attribué 100.000 euros à la start-up Aura Aero pour qu’elle développe ses avions biplace de nouvelle génération pour la formation des pilotes, la voltige et le loisir, à l’international.

Autre projet financé, celui de l’usineur Ségnéré, pour s’inscrire dans l’industrie du futur avec un appui de 200.000 euros. Cette entreprise vieille de 55 ans, située à Adé, dans les Hautes-Pyrénées, peut ainsi digitaliser son process de production.

Un technocampus de l’hydrogène

« Dans les prochains mois, nous injecterons 25 millions d’euros supplémentaires », affirme Carole Delga. « La situation sans précédent de la filière, avec une activité à l’arrêt chez les sous-traitants et des risques de faillite au premier semestre 2021, incite la Région à déployer de nouvelles mesures d’urgence. »

Début 2021, la collectivité lance le Fonds Impulsion, doté de 50 millions d’euros, pour consolider les fonds propres d’une vingtaine d’entreprises clés de la filière aéronautique en Occitanie. La Région soutiendra également la relocalisation industrielle des entreprises. Dans ce cadre, elle crée l’Agence régionale des investissements stratégiques (Aris) au budget de 30 millions d’euros, qui proposera des services allant du foncier et de l’aide à l’immobilier jusqu’aux prêts et investissements. Enfin, Carole Delga a annoncé l’implantation d’un technocampus de l’hydrogène dédié à l’avion ver,t en 2024, sur la base de Francazal. « Il s’agit de réunir, dans un même bâtiment de 15 000 m², des équipes de recherche fondamentale, des projets collaboratifs avec les industriels et des bancs d’essais mutualisés. » Coût de l’investissement et des équipements : 40 millions d’euros.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : Visite de l’entreprise ST Composites à Labège, ce mardi, pour annoncer les nouvelles mesures d’aide.

Sur la seconde photo : Carole Delga, entourée d’Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie, Christophe Cador, président du comité Aéro-PME du Gifas, et Yann Barbaux, président du pôle Aerospace Valley.

Crédits : Lydie Lecarpentier – Région Occitanie.