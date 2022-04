Aéronautique. Liebherr double sa surface de production dans le Tarn-et-Garonne

Liebherr-Aerospace Toulouse, spécialisé dans les systèmes de pressurisation et systèmes d’air pour l’aéronautique, est sorti d’affaires. La pandémie semble être un lointain souvenir, même si l’équipementier y a laissé quelques plumes. Pour faire face au Covid-19, il a divisé par quatre les budgets d’investissement et réduit ses frais de fonctionnement. Il s’était séparé des intérimaires et prestataires de services et avait été aussi contraint de mettre en place un plan de départ volontaire qui concernerait une centaine de personnes.

Mais, les signes de la reprise sont là. À tel point que l’équipementier se prépare à une projection de forte croissance à l’horizon 2030. Et, pour anticiper cette montée en cadence, le fabricant s’apprête à construire un second bâtiment industriel de 10.000 m², à Campsas, dans le Tarn-et-Garonne, pour un montant de 20 millions d’euros. Précédé d’une phase d’études détaillées en 2022, le chantier sera engagé en 2023, pour une mise en service en 2024.

400 salariés d’ici deux ans

L’usine de Campsas, spécialisée dans l’usinage de pièces de précision (roues de turbines, compresseurs, corps de vanne haute température), qui sont assemblées dans l’usine de Toulouse, emploie actuellement deux-cents salariés et verra ses effectifs portés à quatre-cents d’ici à fin 2024.

Ce nouveau bâtiment industriel basse consommation sera dédié à l’activité de production d’échangeurs de chaleur, réalisée jusque-là sur le site de Toulouse, distant de 40 kilomètres. De fait, cette extension va permettre de libérer de la surface de production sur le site toulousain, sur lequel sont déjà implantés le bureau d’études, la logistique et l’ensemble des fonctions supports. Ainsi, les activités de montage et de maintenance des systèmes d’air pourront y être déployées.

Le systémier de rang 1, rattaché à la division aéronautique et ferroviaire du groupe Liebherr, emploie 1500 salariés sur ses deux sites occitans et a réalisé 457 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Un technicien de l’entreprise Liebherr-Aerospace travaille dans l’atelier de fabrication de pièces industrielles. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.