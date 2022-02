Aéronautique. Un moteur à hydrogène testé par Airbus sur un A380

Le géant des airs A380 n’a pas dit son dernier mot. Airbus a annoncé que le premier super jumbo d’essai produit par l’avionneur - le MSN1 - va être équipé de réservoirs d’hydrogène liquide pour servir de démonstrateur au futur avion à hydrogène, dès 2026. Pour le développer, l’avionneur a signé un partenariat avec CFM International, une coentreprise de l’Américain General Electric et du motoriste français Safran Aircraft Engines. Le but est ambitieux : "tester au sol et en vol un moteur à combustion directe alimenté à l’hydrogène dans l’optique de la mise en service d’un avion zéro émission d’ici à 2035".

Concrètement, ce démonstrateur technologique volant complet va associer des réservoirs et un circuit de distribution cryogénique, capable de conserver l’hydrogène à l’état liquide, à un moteur « GE Passport » modifié pour pouvoir brûler de l’hydrogène au lieu du kérosène. Le tout devrait voler dès 2026 sur avion spécialement aménagé pour servir de banc d’essai, non sans avoir subi, au préalable, une série d’essais au sol.

L’utilisation du moteur à hydrogène pose des défis techniques. Notamment la nécessité de le stocker sous forme gazeuse à très basse température (-235 °C) dans des réservoirs sphériques.