Aéronautique. « Une cinquantaine de PSE déjà en cours en Occitanie »

Bruno Bergoend, est-ce que les dix filières industrielles regroupées au sein de France Industrie Occitanie sont touchées de la même façon par la crise économique liée au Covid-19 ?

La filière industrielle emploie 220.000 personnes en Occitanie, dont 100.000 dans la métallurgie. Et sur ce dernier chiffre, 60.000 sont des emplois directs dans les transports. Evidemment, c’est ce secteur qui souffre le plus en raison des baisses de cadence de production dans l’aéronautique. Nous constatons qu’une cinquantaine de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), hors société d’ingénierie, sont en cours. Le risque pèse sur 6000 emplois.

Le textile, lié à l’industrie automobile, emploie 5100 personnes et est également en souffrance, ainsi que le nautisme (3000 personnes). Ces deux secteurs, qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires sur les salons internationaux, annulés les uns après les autres, ont des niveaux d’activité inférieur à 70 %.

Comment France Industrie Occitanie se mobilise-t-elle ?

Nous mettons en place un dispositif appelé “Passerelles industries” le 26 octobre. Il s’agit d’un accompagnement au prêt de main-d’œuvre qui permettra aux sociétés se trouvant en sous activité, et donc en sureffectif, de faire intégrer temporairement ses salariés dans d’autres structures. À l’inverse, ce plan offre l’opportunité aux entreprises faisant face à un accroissement provisoire d’activité d’avoir recours à un emprunt de main-d’œuvre. Six relais formés vont sillonner les bassins d’emploi de la région pour relever les besoins. Cet outil est évolutif et s’adaptera aux marchés.

Quels types de poste sont concernés par ce dispositif ?

Les métiers de la production mais aussi les qualiticiens, les logisticiens, tous les métiers support technique et les ingénieurs.

Des filières s’en sortent-elles mieux ?

Contrairement à ce que l’on peut penser, certaines filières en Occitanie fonctionnent très bien, comme la santé, les médicaments, la chimie, l’énergie, l’agroalimentaire, qui ont retrouvé leur niveau normal d’activité, proche de celui d’avant la crise du Covid-19. D’ailleurs, certaines entreprises cherchent à recruter. D’autres secteurs, comme le bois, la plasturgie et les carrières et matériaux, s’en sortent correctement, puisqu’ils ont repris entre 80 et 85 % de leur activité.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Bruno Bergoend, qui est aussi président régional de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM). Crédits : DR

