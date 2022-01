Airbus Atlantic, numéro 2 mondial des aérostructures​

Filiale d’Airbus à 100 %, la société Airbus Atlantic vient officiellement de voir le jour le 1er janvier 2022. Cette nouvelle entreprise regroupe les usines Airbus de Nantes (2700 salariés) et Montoir-de-Bretagne (3200), et les sites de Stelia Aerospace dans le monde, dont celui de Colomiers, qui rassemble la direction générale et les fonctions supports et administratives.

« Au cœur d’Airbus, Airbus Atlantic a pour ambition de répondre aux grands défis d’une industrie aéronautique durable et pionnière en matière de nouvelles technologies », explique Cédric Gautier, ex-président de Stelia Aerospace et nouveau président d’Airbus Atlantic. « Notre première mission sera d’assurer la satisfaction de l’ensemble de nos clients et d’établir de nouveaux standards d’excellence en termes de qualité et d’efficacité opérationnelle.​ »​ La nouvelle entité Airbus Atlantic jouera un rôle clé vis-à-vis de l’ensemble de la chaîne de logistique aérostructures auprès de plus de cinq cents fournisseurs directs (produits aéronautiques) et plus de 2000 fournisseurs indirects (achats généraux).

Avec 13.000 collaborateurs répartis dans cinq pays et sur trois continents, et avec un volume d’activité estimé autour de 3,5 milliards d’euros, Airbus Atlantic revendique la place du numéro deux mondial dans le domaine des aérostructures, de numéro un mondial dans le secteur des sièges pilotes et figure dans le top 3 pour les fauteuils passagers classe affaires et première classe, qui continuent d’être commercialisés sous la marque Stelia Aerosp​ace.