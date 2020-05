Airbus étend le chômage partiel massivement

Le comité social et économique (CSE) central qui s’est tenu ce jeudi 14 mai chez Airbus a entériné l’extension et la généralisation de l’activité partielle, qui ne concernait jusque-là que 3000 salariés. Le chômage partiel concerne désormais l’ensemble des salariés de l’aviation commerciale, à partir du 18 mai et ce jusqu’au 30 septembre : la production, la vente, les bureaux d’études, l’ingénierie, etc.

« Cela ne veut pas dire que tous les employés le seront », prévient Xavier Pétrachi délégué syndical CGT. Toujours selon lui, une « troisième vague » de chômage partiel est possible entre septembre et décembre. « La Direccte précise que la demande devra être alors renouvelée ».

Cette décision intervient alors que les rumeurs se multiplient autour d’une restructuration de l’activité d’aviation commerciale. Le journal The Telegraph évoque la suppression de 10.000 postes . « Aucune annonce d’une quelconque négociation autour d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’a été faite », affirme la CGT . De son côté, la direction d’Airbus ne commente pas les « spéculations en cours ».

A.S.