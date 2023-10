Alban Mathé, nouveau directeur Clients Territoires GRDF Sud-Ouest

Alban Mathé vient d’être nommé directeur Clients Territoires GRDF Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Il succède à Thierry Grangetas, qui prend sa retraite après dix ans passés à ce poste.

Diplômé de l’Ensem (École nationale supérieure d’électricité et mécanique), il débute sa carrière en 1996 chez Gaz de France. Son parcours l’a conduit à occuper différents postes de manager dans les infrastructures gazières et au sein de la direction de la stratégie d’EDF. Il devient en 2019 président du directoire de GreenAlp, filiale gestionnaire de réseau électricité et gaz de GEG (Gaz Électricité Grenoble). Avant donc d’être nommé directeur clients territoires GRDF Sud-Ouest.

GRDF Sud-Ouest fait travailler 1500 personnes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, gère un réseau de plus de 35.000 km et distribue l’énergie gaz à plus de 1,6 million de clients répartis dans 1715 communes.