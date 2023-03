Appart’City, leader français des apparts’hôtels, rebondit après le Covid

Appart’City, filiale d’Uxco Group (Montpellier) et leader français des apparts’hôtels urbains, retrouve des couleurs, après le plan de sauvegarde déclenché suite au Covid. Le chiffre d’affaires de 2022, à 182 millions d’euros, est quasiment équivalent à celui de 2019, avec une ambition de croissance de 20 % cette année. L’excédent brut d’exploitation s’élève à 12,5 millions d’euros, au lieu de 10,3 millions en 2019. « Malgré un premier trimestre 2022 difficile, lié au variant Omicron, nous revenons à des niveaux honorables dans la résidence urbaine. Nous avons un an d’avance par rapport au plan de sauvegarde », a résumé Vincent Compagnon, président, à l’occasion d’un point de conjoncture annuel.

Pour renforcer le taux d’occupation (70 % l’an dernier, 72 % en 2019) et grappiller des points de croissance, le groupe hôtelier, qui accueille chaque année 5 millions de clients dans ses cent établissements, entend monter en gamme. 26 millions d’euros seront ainsi investis, d’ici à fin 2023, dans la rénovation de soixante établissements.

15 % d’augmentations de salaires en 2022 et 2023

Autre axe de la stratégie, une redéfinition de l’offre commerciale, jugée peu lisible. Trois nouvelles gammes sont créées : économique avec la marque Classic, milieu de gamme avec Confort et haut de gamme avec Collection. Le nombre de services associés – business corners, horaires d’ouverture, petits déjeuners à emporter, diversité des buffets… – va de six à douze, en fonction des marques.

Du côté des ressources humaines, pour éviter une fuite des compétences, Appart’City a, en moyenne, augmenté ses salaires de 10 % l’an dernier pour ses 1200 salariés, et prévoit 5 % de hausse cette année. 980 actes de formation ont par ailleurs été réalisés l’an dernier pour développer des compétences diverses : digital, accueil clients, management, gestion des conflits, propreté… « Redémarrer un tel navire après le coup d’arrêt du Covid, avec les difficultés de recrutements, n’a pas été évident », reconnaît le dirigeant de 42 ans.

Une dizaine d’ouvertures par an est prévue à partir de 2026, soit en constructions neuves, soit en reprise de bâtiments existants, « en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises », annonce Vincent Compagnon. Un nouvel appart’hôtel de 109 unités ouvrira en juillet, avenue Daumesnil, à côté de la gare de Lyon, à Paris. Uxco Group, repris en 2018 par Brookfield Asset Management, est également actif dans la promotion immobilière, avec Oceanis Promotion, et dans les résidences pour étudiants et jeunes actifs.

Hubert Vialatte

Sur la photo : L’Appart’City Ovalie, à Montpellier. Crédit : DR.