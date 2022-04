Ariège. Le projet des cabanes de Montbel suspendu par la justice

Depuis plus d’un an, ils s’opposent par tous les moyens au projet d’éco-domaine de la société Coucoo sur les rives du lac de Montbel, en Ariège. Dernièrement, l’association le Chabot et le Comité écologique ariégeois ont saisi en référé le tribunal administratif de Toulouse pour contester le permis d’aménager qui a été délivré en juin 2021 à Coucoo par la commune de Montbel. Ce vendredi 1er avril, la justice leur a donné raison en suspendant l’exécution de ce permis, mettant ainsi un sérieux coup de frein au projet.

Celui-ci porte sur la création d’une résidence de tourisme haut de gamme sur près de 5 hectares dans la partie dite « à niveau constant », la plus sauvage, du lac ariégeois mis en eau en 1985. Il s’organise autour de vingt-cinq cabanes sur berge ou pilotis, d’un bâtiment d’accueil de 500 m2, d’un autre de 150 m2, d’une piscine de 180 m2 et d’un parking de soixante places. Des aménagements qui, selon les associations écologistes, vont directement menacer les quelque 130 espèces protégées recensées dans la zone

Pour motiver sa décision, le juge des référés a pointé l’absence d’étude d’impact sur le milieu naturel. Pour lui, « l’évaluation environnementale produite dans le cadre de la révision allégée du PLU de Montbel (menée pour permettre l’aménagement des cabanes, ndlr) ne saurait tenir lieu d’étude d’impact ».

La MRAE en faveur d’une étude d’impact

En 2020, dans deux avis consultatifs, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) d’Occitanie avait justement souligné la nécessité d’une telle étude dans ce dossier. Pourtant, la préfecture de l’Ariège, qui l’avait d’abord exigée en août 2020, a finalement accepté le « recours gracieux » déposée par la société Coucoo et l’en a dispensé trois mois plus tard. Les services de l’État ont en effet estimé que l’évaluation environnementale fournie par le bureau d’études en écologie Nymphalis, mandaté par la communauté de communes et les porteurs de projet, était suffisante.

« Tout ce qui aurait dû être dans l’étude d’impact a été confirmé dans les études complémentaires menées durant deux ans pour démontrer que ce projet vertueux n’aura aucune incidence sur son environnement. Ces études ont conclu qu’il n’y avait rien d’exceptionnel autour du lac », ont répété les avocats de Coucoo et de la commune de Montbel, le 28 mars dernier, lors de l’audience de référé. « Pas même la loutre d’Europe », ont-ils ajouté, en faisant référence à cette espèce protégée dont la présence ou non dans la zone a fait débat durant plusieurs mois. Contactés par ToulÉco, les porteurs de projet n’ont pas commenté la décision du tribunal.

« Un milieu exceptionnel »

« Nous sommes en présence d’un milieu assez exceptionnel, à tel point que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du barrage de Montbel, propriétaire et gestionnaire du site, et la communauté de communes du Pays de Mirepoix ont sollicité, en 2018, l’Office français de la biodiversité pour réaliser des études naturalistes. Il était destiné à être classé réserve naturelle régionale ou à faire l’objet d’un arrêté de biotope », a pour sa part souligné Me Alice Terrasse, conseil du Chabot et du Comité écologique ariégeois.

La question sera de nouveau au coeur des débats qui auront lieu dans les prochains mois. À la suite de ce référé, le tribunal administratif de Toulouse examinera la légalité du permis d’aménager sur le fond, dans une formation collégiale.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le projet d’éco-domaine porté par la société Coucoo prévoit la construction de vingt-cinq cabanes. Crédit : Coucoo.

La construction des 25 cabanes est envisagée dans la partie du lac à niveau constant. Crédit : Office de tourisme de Mirepoix.