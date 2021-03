Ariège. Peau Ethic, les cosmétiques bio sans eau

Fruits d’une fabrication artisanale à Bordes-sur-Arize, en Ariège, les cosmétiques Peau Ethic distribuent leurs recettes de beauté naturelles depuis 2009. À l’origine de cette marque bio à 99,98 %, Sabine Lagrillère cultive une démarche très exigeante qui a reçu les mentions Nature et Progrès et Slow Cosmétique.

Ses produits, élaborés à base d’huiles végétales et de cire d’abeille locale, intègrent différentes plantes aromatiques médicinales cultivées en Ariège, lavande vraie, calendula, rose de Provins ou hélichryse ou provenant de cueillettes sauvages. « Depuis plus de dix ans, je conçois des produits sans eau ajoutée pour une plus grande concentration en principes actifs, en excluant tout conservateur ou émulsifiant. Après macération, les plantes et les huiles essentielles que je sélectionne pour leurs propriétés vont charger la base cireuse et huileuse de mes crèmes et leur donner une action ciblée, nourrissante, protectrice ou purifiante », explique Sabine Lagrillère.

Conditionnés à la main, dans des matériaux recyclables, les cosmétiques Peau Ethic sont vendus sur la boutique en ligne de la marque et dans plusieurs points de vente de la région, notamment des réseaux Biocoop et So.bio.

J.D.