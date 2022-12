Axonaut lève 10 millions d’euros « pour faciliter la vie du gérant de TPE »

Nicolas Ricard, à quoi sert votre logiciel de gestion ?

Chez Axonaut, nous chassons la perte de temps chez les TPE [1]. Les PME et les ETI ont des services et des outils dédiés pour les aider dans leur gestion quotidienne. L’artisan, le gérant de TPE ou d’entreprises de services doit souvent tout faire lui-même. Cela lui prend beaucoup de temps. Nous voulons lui faciliter la vie pour qu’il passe plus de temps avec sa famille. Nous proposons à travers notre solution, un CRM [2], une automatisation de la prospection, une synchronisation entre les e-mails et l’agenda du dirigeant, la signature électronique, la gestion du paiement des factures en ligne, des impayés, etc. Nous sommes situés à Labège mais nous avons des clients dans toute la France. En 2022, nous avons réalisé 3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons 40.000 utilisateurs actifs. Ce qui représente un petit peu moins de 10.000 entreprises clientes.

Pourquoi faire une levée de fonds aujourd’hui ?

Nous avions déjà fait une levée de fonds en 2019, un premier tour de 600.000 euros auprès de la communauté investisseur du Club des prophètes (devenu depuis The Moon Venture). À l’époque, Axonaut était une TPE de cinq salariés. Nous faisions 20.000 euros de chiffre d’affaires par mois. Cela allait bien pour nous mais nous voulions poursuivre notre croissance. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à 300.000 euros de chiffre d’affaires mensuel. De la même manière, nous voulons accélérer notre développement avec cette levée de 10 millions d’euros auprès de The Moon Venture et de la Matmut. Le contexte nous y encourage également avec la Loi qui va contraindre les entrepreneurs à passer à la facturation électronique. [3]

À quoi va servir exactement cette levée de fonds ?

Nous voulons investir dans le perfectionnement et la simplification de notre solution. Mais également dans la publicité, pour toujours se faire connaître davantage. Nous ne levons pas des fonds pour aller conquérir les États-Unis ou embaucher 200 personnes comme certaines start-up. Nous allons nous concentrer sur la France et nous voulons conserver un effectif proche d’une trentaine. Nous sommes actuellement vingt-trois. Nous voulons atteindre à long terme le million d’entreprises clientes. D’ici 2026, notre objectif est d’atteindre les 450.000 clients.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Nicolas Michel et Nicolas Ricard, cofondateurs d’Axonaut. Crédit : Julie Cousse.