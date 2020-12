Depuis Auch, les éditions Tristram cultivent l’esprit rebelle

À 25 ans chacun, les deux amis d’enfance posent leur valise à Auch après une vie adolescente aventureuse. Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot, sans expérience mais fous de littérature, y créent en 1995 la maison d’édition Tristram, après quelques productions dès 1987 sous forme d’association. « Auch nous plaisait car nous étions loin de tout, de Paris et son effervescence, désormais ancrés », révèle Jean-Hubert Gailliot, déjà à contre-courant de la faune et la flore germanopratines des éditeurs parisiens. Vingt-cinq ans plus tard, le catalogue de la maison compte près de 150 titres, souvent iconoclastes, rock ou drôles et des traductions d’ouvrages étrangers de référence, tel Tristram Shandy de Laurence Sterne, dont la maison tire son nom.

« Un roman anglais du XVIIIe siècle, véritable équivalent de Don Quichotte ou d’un Rabelais, absent de la conscience littéraire jusqu’à notre première publication en 1998. » La chanteuse Patti Smith, pour son premier livre La Mer de Corail, le cinéaste Kenneth Anger pour le best-seller maison Hollywood Babylon, vendu à 35.000 exemplaires (ndlr : en comparaison, un Goncourt est vendu entre 70.000 et un million d’exemplaires), le romancier goncourisé Pierre Bourgeade, le critique rock Lester Bangs ou Mark Twain s’affichent comme autant de marqueurs de la « politique singulière inaltérable dans le temps de Tristram ».

Une haute idée de la littérature, des ambitions modestes

« Nous savions que nous ne pouvions pas concurrencer les grands éditeurs parisiens. Nos choix, parmi les 1000 manuscrits que nous recevons en moyenne par an, sont guidés par une même exigence intuitive. Selon nous, la littérature permet d’intensifier le monde réel. Elle en propose une version plus concentrée, elle contribue à rendre la vie plus intéressante », souligne Jean-Hubert Guilliot. Outre cette ligne éditoriale pointue, comment les deux artisans ont-ils réussi, depuis Auch, à maintenir le navire à flot pendant toutes ces années ? Attentifs à la qualité de la commercialisation, les éditeurs ont veillé à être distribués par Interforum du groupe Editis, un des plus gros acteurs de la chaîne du livre.

Cet accord leur permet d’être présents dans 3500 à 4000 points de vente nationaux. Une large diffusion qui leur assure depuis dix ans un chiffre d’affaires, variable en fonction des succès de l’année, compris entre 150.000 euros et 300.000 euros. « L’équilibre est atteint à 150.000 euros. Au-delà, c’est bonus. Nous pouvons alors investir dans des droits d’auteurs ou des traductions ambitieuses », explique l’éditeur. Le train de vie de la maison est aussi frugal. « Nous ne sommes que deux, un graphiste extérieur à Brest, pas de standardiste. Notre local est un ancien magasin de bicyclettes de 200 m2, niché au cœur d’Auch, acheté en 2007 et c’est tout », résume Jean-Hubert Guilliot. En 2020, en raison des confinements, l’activité quasi nulle pendant trois mois laisse augurer une de ces années à 150.000 euros.

Celia Levy, en lice pour plusieurs prix littéraires

« Nous avons dû déprogrammer deux sorties de livres à l’automne pour n’en conserver qu’une, celle du livre de Celia Levy, La Tannerie », explique l’éditeur. Cité par l’écrivain en vue Emmanuel Carrère parmi ses lectures favorites, le roman de la jeune autrice s’annonce déjà comme un succès éditorial. Il est en lice pour le Prix France Culture-Télérama, après avoir figuré dans la sélection du Prix Médicis et du Prix Décembre. « Nous avons publié son premier livre il y a dix ans et nous avons été séduits par son écriture classique narrative à la Flaubert, étonnante pour une jeune personne », s’enthousiasme Jean-Hubert Guilliot. Une découverte éblouissante pour les éditeurs comme celle, en 1996, de la chanteuse Patti Smith, qu’ils ont réussi à attirer à Auch pour un concert mémorable au théâtre de la ville lors de la sortie de son livre. « En vingt-quatre heures, sans réseaux sociaux à l’époque, les 500 places du théâtre ont été vendues. Son concert acoustique, avec juste deux guitares et un harmonica, était sublime », livre-t-il, encore admiratif.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny, fondateurs de Tristram, posent devant une partie de la bibliothèque de la maison d’édition, dans leurs bureaux au coeur d’Auch. Crédits : Daniel Swinton.