Aude. Bio Planète, une référence pour les huiles bio en Europe

Depuis 1984, à Bram, dans l’Aude, la Huilerie Moog transforme graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles végétales pressées à froid et de qualité biologique, qu’elle vend sous la marque Bio Planète. Cette marque pionnière en France et en Europe n’est distribuée que dans les magasins spécialisés bio et propose une gamme de soixante-dix huiles différentes.

Engagée dans une démarche responsable et durable, Bio Planète participe depuis sa création à plusieurs filières dans l’Aude et en Occitanie. Pour ses huiles de tournesol et de lin locales, l’entreprise achète la matière première auprès d’une demi-douzaine de producteurs ou de quatre coopératives de la région et assure la transformation et la mise en bouteille sur son site de Bram. Pour ses huiles d’olive 100 % France, c’est auprès de moulins de l’Aude et du Gard qu’elle se fournit.

J.D.

Crédit photo : Bio Planète