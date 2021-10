Aura Aero. 200 exemplaires de son petit avion hybride pré-commandés

Aura Aero prend son envol, sans voler. La jeune start-up, installée sur l’aéroport de Toulouse-Francazal, a annoncé ce mardi une lettre d’intention pour l’achat de 200 exemplaires de son futur avion de transport électrique régional Era (Electric Regional Aircraft) de la part d’Amadéo, loueur d’avion américain.

Le premier vol de cet aéronef de 19 places à motorisation hybride, équipé d’un turbogénérateur au fuel, qui produira l’électricité pour les moteurs électriques, et de batteries, est prévu en 2024, avec une entrée en service en 2026. Mené par un seul pilote, il pourra se poser sur les petits aérodromes et transporter du fret.

L’objectif est de réduire quasi à néant les émissions de CO2 sur les vols de moins de 400 kilomètres, de 80% entre 400 et 800 km et de 64% au-delà.

A.S.