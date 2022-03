Avec Sapiens, la Cité met les bouchées doubles

Erwin Boodhun déroule son parcours avec aisance. Depuis ses débuts, l’amour de la bonne bouffe et du bien recevoir guide le cofondateur de Sapiens. Après un lycée hôtelier et plusieurs formations en hôtellerie et tourisme, il devient responsable de la région Sud Ouest chez Buffalo Grill. Il gère cinquante-huit restaurants pour cette chaine de restauration qui l’avait pris en alternance. Après d’autres expériences dans le milieu, il fonde en 2017 une agence de conseil pour aider des entrepreneurs à « créer des concepts d’entreprises ou à les financer ».

C’est lors d’une de ses missions qu’il rencontre Édouard Cassado, son futur associé. « Édouard était le fournisseur d’un de meilleurs restaurants de viandes de France, Le Divil à Perpignan. Quand on s’est rencontré, ça a tout de suite matché. On a eu l’idée de faire quelque chose ensemble. On avait en commun le goût de la bonne cuisine sans chichis. L’envie d’un retour aux sources, de choses simples », raconte Erwin Boodhun. Au fil des discussions naît le concept de Sapiens. « De la viande braisée » et « des produits locaux de qualité » comme éléments centraux. Les deux hommes veulent en 2020 s’implanter à Toulouse et dans sa région. Ils se lancent dans un projet à Balma, qui va prendre du retard, notamment à cause de la crise sanitaire. L’an dernier, les choses se débloquent. À l’été 2021, ils s’occupent de la gestion du restaurant l’Écluse, à proximité du Pont Saint-Michel, à Toulouse.

Un lieu à la fois pour les entrepreneurs et le grand public

Cette même année, ils remportent la concession du restaurant de la Cité, dans la Ville rose. Le lieu, qui accueille de nombreuses start-up régionales, a vu son ouverture perturbée par les différentes vagues du Covid, et l’arrivée d’un restaurant doit permettre de le redynamiser. « L’idée est de bonifier l’expérience globale des acteurs de la Cité. Il est aussi ouvert au public, donc il doit permettre de faire vivre le quartier, de brasser des publics différents », explique Eunate Mayor, directrice générale d’At Home, qui gère la communauté de jeunes pousses de la Cité. Dans son cahier des charges, Sapiens doit couvrir la vie quotidienne des entreprises et leur propose donc petits-déjeuners et restauration sur le pouce, même quand le restaurant est fermé, grâce à un frigo connecté. L’établissement de Erwin Boodhun et Édouard Cassado a ouvert en fin d’année dernière et a été inauguré officiellement mi-février. Il propose depuis de nombreux services et événements. Côté professionnel, du catering et des cocktails pour les conférences et les séminaires d’entreprise. Et soirées DJ ou dégustations de vin pour le grand public.

Le restaurant nouveau de la Cité met aussi en avant sa « dimension durable ». « Nous sommes vigilants sur la sélection de nos fournisseurs, souvent des petits producteurs occitans. Nous avons des produits issus de l’agriculture bio ou raisonnée [1]. Nous proposons aussi des plats végétariens et sans gluten. » Ce qui est raccord avec « le respect de l’environnement » revendiqué par la Cité et At Home. Pour le moment, le succès est plutôt au rendez-vous. Une centaine de curieux en moyenne aux services du midi lors des premiers jours. Pour l’inauguration, ils étaient environ 180 à s’être déplacés. Sapiens espère, une fois l’effet de nouveauté envolé, pouvoir tabler sur « 70 à 80 couverts par jour ». Pour le moment, tout le monde n’a pas eu vent de son existence, mais on peut compter sur l’énergie du duo de Sapiens pour que tous les hominidés de Toulouse soient au courant qu’au cœur de la cité, il y a de quoi bien manger !

Matthias Hardoy

Sur la photo : Eunate Mayor, directrice générale d’At Home, qui gère la communauté de jeunes pousses de la Cité, Édouard Cassado et Erwin Boodhun, les deux fondateurs de Sapiens, concept de restaurant qui s’est installé à la Cité depuis fin 2021. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.