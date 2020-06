BTP. Signature d’une charte de bonne conduite pour partager la facture du Covid

En Haute-Garonne, les 366 chantiers mis à l’arrêt par la crise sanitaire en mars dernier ont repris, mais c’est désormais l’heure des comptes. Les obligations sanitaires impactent financièrement le secteur et génèrent des surcoûts de construction qui se chiffrent en moyenne à 10 % du montant de chaque opération.

Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrages publics, (Conseil départemental de Haute-Garonne et Toulouse Métropole) ont cosigné le 28 mai une charte de bonne conduite avec la FBTP31. Objectif : Identifier les surcoûts et les partager. Tous les surcoûts directs générés par les mesures sanitaires sur les chantiers, seront assumés à 50 % par les maitres d’ouvrages publics.

Les surcoûts indirects quant à eux, liés notamment aux pertes d’exploitation difficiles à estimer aujourd’hui, seront réexaminés en juillet puis en septembre prochains. La charte prévoit également une commission de conciliation qui pourra intervenir au cas par cas en cas de désaccord des parties.

À travers cet engagement, maitres d’ouvrages publics et acteurs du bâtiment espèrent amortir les difficultés économiques d’un secteur déjà pointé comme l’un des plus touchés par la crise. En Haute-Garonne, il emploie 34.000 salariés et table sur une baisse d’activité de 15 % d’ici fin 2020.