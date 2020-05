Bâtiment. Promologis aide un millier d’entreprises d‘Occitanie à passer le cap de la crise

Se serrer les coudes pour faciliter la reprise. C’est un peu la devise de Promologis. « Comme tout le monde, nous avons été impactés par la crise du Covid-19 avec trente-cinq chantiers de construction et dix-neuf chantiers de réhabilitation à l’arrêt dans toute la région, ce qui représente 3650 logements », évalue Philippe Pacheu, le directeur général de Promologis. « Mais nous avons tous intérêt à ce que la crise dure le moins longtemps possible, c’est pourquoi nous avons décidé de soutenir financièrement le millier d’entreprises engagées sur nos chantiers. »

Promologis vient donc de signer une charte de relance économique en trois volets avec les treize fédérations départementales du BTP d’Occitanie.

Soulager les trésoreries

Il s’agit d’une part de faciliter l’application des mesures sanitaires sur les chantiers, mais aussi de soulager les trésoreries des entreprises. « Nous avons réduit les délais de paiement à vingt jours au lieu de trente. Lorsque les entreprises le souhaitent, nous leur proposons aussi de mettre en place des acomptes et des délégations de paiements aux fournisseurs. Enfin, nous nous engageons à prendre en charge la moitié des surcoûts liés aux mesures sanitaires sur les chantiers. » Même position à propos des surcoûts liés à l’allongement des délais d’exécution. Le maître d’ouvrage propose une clause de revoyure dès que les retards de chantiers seront connus et assure qu’il « prendra sa juste part pour chaque chantier. »

Pour se positionner en facilitateur de la reprise, Promologis compte sur les fédérations départementales du bâtiment pour faire remonter les besoins et difficultés financières des entreprises. Très inégaux d’une entreprise à l’autre, et d’un chantier à l’autre, les besoins et surcoûts seront ainsi évalués au fur-et-à-mesure. « C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de chiffrer le montant de l’enveloppe financière à ce jour, mais nous nous engageons à payer », assure Philippe Pacheu.

En 2019, Promologis a produit 1500 logements en Occitanie mais anticipe d’ores-et-déjà un tassement de 10 à 15 % de son activité en 2020. « Quoi qu’il en soit, nous avons veillé à la continuité de l’activité pour les mois à venir et lancé de nouveaux appels d’offre pour 210 logements pendant la période de confinement », souligne le bailleur.

Béatrice Girard

Sur la photo : Philippe Pacheu, directeur général de Promologis veut se positionner en facilitateur de la reprise. Crédits : Lukas.