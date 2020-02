Boeing 737 max : y a t-il un effet domino pour les PME d’Occitanie ?

Revers impressionnant. Le 29 janvier dernier, Boeing a annoncé une perte de 636 millions de dollars en 2019. Or, en 2018, l’avionneur américain avait enregistré un bénéfice de 10,5 milliards de dollars. Cette dégringolade est causée par l’immobilisation forcée de son moyen-courrier, le737 max, depuis mars 2019, après deux catastrophes aériennes qui ont causé la mort à 346 passagers. Attendu au printemps, le redécollage du max est cependant renvoyé au second semestre 2020.

Dans cette crise, Boeing entraîne avec lui la filière d’équipementiers et de fournisseurs. Spirit AeroSystems, qui fabrique des éléments de structure (fuselages, ailes, supports de réacteurs ) pour Boeing, prévoit de supprimer 2800 postes dans son usine située à Wichita, dans le Kansas.

En France, une trentaine d’entreprises seraient impactées, selon Serge Dumas, un des membres du comité aéro-PME qui regroupe 200 entreprises du secteur. Au premier rang duquel Safran, qui fournit les moteurs du max avec CFM international.

Le motoriste va réduire de moitié la production du Leap-1B, le moteur qui équipe le 737, indique le patron Philippe Petitcolin dans les colonnes du Monde. Aucun impact direct n’est cependant envisagé pour les sites Safran à Toulouse, dont sa filiale Safran Electrical & Power, nous assure le service presse. « Nous sommes préoccupés oui, mais nous restons vigilant même si ce n’est pas alarmant », assure Serge Dumas, qui est aussi gérant de Gillis Aero, société installée dans le Tarn-et-Garonne et spécialisée dans la production de fixations.

« Figeac Aero fait face à des vents contraires »

Si Latécoère, Liebherr-Aerospace Toulouse et Ratier-Figeac (groupe Collins Aerospace), regroupés au sein de la French Team Boeing, ne sont pas concernés par l’arrêt du 737, Figeac Aero est davantage exposé. L’usine du futur lotoise de l’équipementier est entièrement dédiée à la production de carters pour le moteur Leap, destinés également aux Airbus A320 et au Comac C919.

« Avant même l’arrêt de la production, nous avons subi les ralentissements des cadences, de cinquante-deux à quarante-deux appareils par mois. Les effets ont été perceptibles dès le premier trimestre ( d’avril à juin 2019, NLDR). Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe subira un impact limité lié à l’arrêt du 737, mais cela se cumulera aux autres événements conjoncturels », explique la direction, citant l’arrêt des programmes A380, CRJ d’Embraer ainsi que le ralentissement des cadences de production de l’A330, du B787 et la fin de la montée en cadence de l’A350.

« Figeac Aero fait face à des vents contraires. En parallèle, nous avons remporté de nouveaux contrats. Ce qui permet au groupe d’afficher une croissance de 9,2 % de son exercice à l’issue des neufs premiers mois de l’exercice en cours », se félicite l’équipementier. « Confiant dans (son) business model », les conséquences de la crise du marché des aérostructures se refléteront cependant dans l’exercice 2019/2020.

Taramm dans la tourmente

Confiants, les salariés de Taramm ne le sont pas du tout. « Avec l’arrêt de la production nous avons perdu 60 % de notre chiffre d’affaires », s’inquiète Stéphanie Deraine, responsable CGT de cette entreprise ariégoise de 140 salariés. « On ne sait pas où on va. On s’inquiète », ajoute-t-elle. D’ailleurs, le 8 janvier dernier, les salariés de cette fonderie de pièces moteur en titane se sont mis en grève pour alerter la direction.

« La suspension de la production nous impacte de façon importante mais il n’y a aucune inquiétude », rassure Arnaud Henrion, directeur général. « On sait que 2020 sera compliquée mais on s’organise, notamment en réduisant les dépenses ». Taramm peut aussi compter sur le soutien de deux donneurs d’ordres. « Safran et Airbus nous donnent du travail supplémentaire, sur le Leap-A et l’A320 neo. Cela ne compense pas la perte mais cela permet de poursuivre l’activité à un rythme plus réduit », poursuit Arnaud Henrion, avant de rajouter : « Il faut que le 737 revole ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : un moteur Leap conçu par Safran. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.