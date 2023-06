Booster de Talents : les jeunes pousses nous donnent de leurs nouvelles

En décembre dernier, cinq jeunes pousses avaient été retenues pour faire partie de la première promotion du Booster de Talents ToulÉco lors d’une soirée organisée à la Cité de l’espace dans le cadre du lancement du Guide de la création d’entreprise spécial Jeunes #entrepreneurs. Cinq projets en plein développement ont ainsi bénéficier d’un financement et/ou d’un accompagnement. Six mois plus tard, alors que l’été approche, nous avons pris des nouvelles de nos lauréats.

Plateforme d’hébergement sur bateau à quai, BedBoat, Prix Éco, avait reçu un chèque de la Banque Populaire Occitanie d’une valeur de 1000 euros. Pour la start-up, la période a permis de préparer au mieux la saison estivale. « La saison est officiellement lancée, sur la côte méditerranéenne avec le festival de Cannes, même si le plus gros des réservations devrait arriver cet été », déclare Félix Nacach, l’un des fondateurs. Pour aller plus loin et financer des recrutements, il envisage à l’avenir de lancer une campagne de crowdfunding.

Lauréat du Prix Impact, Hector le Collector collecte, depuis 2020, des déchets alimentaires en milieu urbain et leur offre une seconde vie grâce à un procédé de méthanisation, créateur d’énergie verte. Ce concours leur a offert un an au sein du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD) Toulouse, qui devrait commencer dès septembre. « Aujourd’hui, on a dépassé la barre des 100 clients, on a fait grandir l’équipe et l’objectif est de continuer à grandir. On vise 200 points de collecte d’ici la fin de l’année », déclare Quentin Saieb, un des fondateurs de la start-up. Pour 2024, elle ambitionne d’être présente dans d’autres métropoles de France.

Après sa première preuve de concept le mois dernier, V-Event a compté plus de 65 connexions sur son forum virtuel. Cette start-up est un écosystème visant à « créer des environnements virtuels réaliste à des fins d’événement ou de présentation en ligne », explique Alexandre Vives, cofondateur. Récompensée du Prix Innovation, V-Event a été mis en relation avec différentes organisations par l’intermédiaire de Ad’Occ, l’agence de développement économique de la région Occitanie. Aujourd’hui, la start-up souhaite notamment faire une levée de fonds afin de poursuivre son développement.

Les différentes jeunes pousses ont par ailleurs pu assister, il y a environ deux mois, à des ateliers autour de différents sujets liés à l’entrepreneuriat par l’intermédiaire de Alexis Janicot, fondateur des 17 de Noé, entreprise de conseil sur l’économie durable, et membre du jury Booster de Talents.



Recherche et développement

Clinit Technologies avait de son côté reçu le Prix Techno. Cofondatrice de la start-up, Morgane Mousnier a créé le concept de l’e-Box, un boîtier permettant la désinfection des objets sans générer de déchets ni utiliser de produit chimique. À la fois concepteur et fabricant, Clint Technologies fabrique localement à Toulouse avec « des fournisseurs tous situés dans un rayon de 100 km. En plus d’être made in France nous sommes made in Occitanie », se réjouit la jeune femme. À la suite de l’événement, la start-up a bénéficié d’un accompagnement sur la pépinière de Toulouse Métropole. Grâce à cette dernière, la start-up a réussi à vendre son produit dans toute l’Europe. C’était l’un des objectifs en décembre, aujourd’hui réalisé. À l’avenir, Clinit Technologies veut se concentrer sur la partie recherche et développement afin d’améliorer l’autonomie du produit.

Lauréate du Prix Espoir, Croc Fork propose des couverts comestibles à partir de fruits et légumes déclassés. Les produits de la jeune pousse devaient être commercialisé mi-2023 mais il a manqué des partenaires à la start-up. De plus, les moules servant à fabriquer les couverts sont encore en phase de développement. Après la cuillère, Croc Fork développera la fourchette et le couteau. Un mentorat Moovjee, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a récompensé Croc Fork. Malheureusement « nous avions déjà un accompagnement au travers de notre incubateur, ce n’était pas le bon moment pour utiliser ce mentorat », souligne Marie Varin d’Ainvelle, cofondatrice de Croc Fork.

Sur la photo : Sur la photo : Martin Venzal de ToulÉco, Luke Colomb et Fabian Fohrer de BedBoat, Alexandre Vivés de V-Event, Arnaud Thersiquel de TBS Education, Christelle Mathieu de l’agence régionale de développement Ad’Occ, Elvire Gagneur du CJD Toulouse, Quentin Saieb d’Hector le Collector, Morgane Mousnier de Clinit Technologies, Alexis Janicot des 17 de Noé, Hélène Ogé-Carlat de Toulouse Métropole, Francis Mazeyrie de la Banque Populaire Occitane, Ludovic de Gromard, dirigeant de Chance, Marie Varin et Léa Maravelle de Croc Fork. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.