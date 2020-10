L’enseigne Brioche Dorée lance un projet anti-gaspillage à Toulouse

Brioche Dorée lance, fin octobre, une initiative anti-gaspillage à Toulouse. Les invendus de la journée seront proposés à - 50 % tous les jours, une heure avant la fermeture. Il s’agit d’un projet pilote avec une ambition de déploiement national. Cette nouvelle initiative sera déployée à partir du 21 octobre 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, dans huit restaurants Brioche Dorée de la Ville rose ou à proximité [1]. Grâce à ce projet, Brioche Dorée espère réduire de 75 % ses produits invendus en fin de journée dans les restaurants toulousains.

L’enseigne est en outre partenaire de Too Good To Go [2] depuis mars 2019 et souhaite aller plus loin dans sa démarche.

La Brioche Dorée appartient au groupe international Le Duff (qui possède plusieurs marques dans la viennoiserie, le café bakery et la pizza-pasta), présent dans plus de cent pays et sur cinq continents. Son chiffre d’affaires s’élevait à 2,05 milliards d’euros en 2019.