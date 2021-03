Elancé à plus de 160 km/h sur une route anglaise, Lawrence d’Arabie tente d’éviter deux garçons à bicyclette au guidon de sa Brough Superior. C’est la sortie de piste. Il décède quelques jours plus tard, en mai 1935. La mort brutale, à 46 ans, de l’officier de liaison britannique et écrivain fait entrer dans la légende ce bolide construit par Georges Brough en 1919. « L’espion en possédait sept en tout. Il est le meilleur ambassadeur de cette Rolls-Royce d’avant-guerre. Seuls 3000 modèles ont été produits », explique Albert Castaigne, cofondateur de Brough Superior Motorcycles, entreprise qui rachète la marque en 2013. Car, en 1940, l’usine de Nottingham, réquisitionnée pour l’effort de guerre, cesse la production.

Quelques décennies plus tard, depuis son vaisseau amiral gris de 2000 m², installé à Saint-Jean dans la banlieue de Toulouse, Brough Superior Motorcycles s’apprête à commercialiser son dernier modèle, une moto SS-100 de deux places, au réservoir en carbone et aux lignes plus urbaines. Cette réinterprétation contemporaine de la moto de Lawrence d’Arabie a déjà enregistré vingt-cinq précommandes. « Cette version dite cruiser est plus grand public et nous visons le marché américain, qui a un gros potentiel. »

250 motos par an d’ici trois ou quatre ans

Pour fabriquer les cinq modèles du catalogue, cette société s’entoure d’une douzaine d’usineurs aéronautiques toulousains. « Nous sommes revenus vers eux pour produire des petits volumes », ajoute le co-associé. Avec une production annuelle de cinquante à soixante motos, l’usine, qui emploie une vingtaine de personnes, est dimensionnée pour monter en cadence et fabriquer 500 unités par an. « Nous ne voulons pas aller trop vite », prévient-il. « Nous visons 250 motos par an d’ici 2024 ou 2025. »

Les prix de vente varient entre 60.000 et 100.000 euros. Un montant qui se justifie selon Albert Castaigne. « Il n’y a pas deux motos identiques. Et c’est du boulot artisanal », avance-t-il, ajoutant qu’aux enchères, ce deux-roues devenu mythique peut atteindre jusqu’à 500.000 euros.

L’autre actualité pour Brough Superior Motorcycles est sa collaboration avec la fameuse marque de voiture de prestige Aston Martin. Pour la marqué britannique, la PME toulousaine produit actuellement les premiers exemplaires de sa nouvelle moto dédiée aux circuits. Nom de code : AMB 01.

Sur les photos : en haut : Albert Castaigne, co-fondateur de Brough Superior Motorcycles, à Saint-Jean. En bas : le réservoir de la SS-100, la moto mythique de Brough.

