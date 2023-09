Cykl, la marque de vélo occitane qui veut sortir du bois

« Il s’agit à la fois de ressusciter un savoir-faire industriel perdu tout en y intégrant de nouvelles techniques de production comme l’impression 3D. » C’est de cette manière qu’Antoine Delmur résume son projet entrepreneurial de création de vélos haut de gamme [1], né en 2020 mais concrétisé réellement début 2023. Aujourd’hui, Cykl propose dix modèles (vélo de route, VTT, Gravel [2], etc.).

« Nous avons deux modèles de cadres comme base puis on fait varier le reste pour s’adapter à la pratique du client », explique celui qui fut auparavant dirigeant d’une agence de communication et marketing. En moins d’un an d’activité, la jeune entreprise est sur le point d’atteindre son objectif d’une centaine de vélos produits pour 2023. En cette rentrée de septembre, un deuxième associé a rejoint la société pour l’aider à se structurer, Ronnie Calvet. Ancien champion de VTT, il avait fondé sa propre marque de vélos en titane Skyde en 2004. À leurs côtés, un mécanicien et un responsable marketing en apprentissage.

« Faire émerger une véritable économie du cycle autour de Montpellier »

Cykl fait aussi travailler les membres de Cocotte, chantier de réinsertion situé à proximité, dédié à la petite reine. « Nous voulons participer à faire émerger une véritable économie du cycle autour de Montpellier. Nous collaborons aussi par exemple avec Gastaboy (Villeveyrac), qui fabrique des cadres de vélos en bois, et Basaltwheels, fabricant de roues artisanal (Saint-Gély-du-Fesc) », détaille l’entrepreneur montpelliérain. Dans les mois qui viennent, la jeune pousse pourrait se lancer dans une levée de fonds, la première de sa jeune histoire. « Toutes les modalités sont possibles : financement participatif, levée de fonds auprès de structures publiques ou privées. L’objectif est de pouvoir passer de la petite série à la moyenne-grande série d’ici quelques années », expose Antoine Delmur.

Parmi les autres projets nombreux de Cykl, l’ouverture d’un premier show-room en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en complément du site de e-commerce, la recherche de nouveaux locaux plus spacieux dans la région montpelliéraine ou encore le développement d’un partenariat avec l’école d’ingénieurs IMT Mines Alès autour de la création de nouveaux projets de vélos (gravel électrique, vélo tout suspendu en titane [3], etc.).

La création de show-room enthousiasme tout particulièrement le fondateur de Cykl. « Il nous faut des espaces pour faire expérimenter nos vélos, pour que nos clients se rendent compte quel modèle leur correspond le mieux », considère le jeune patron héraultais. Ses nouveaux espaces pourraient se développer par la suite en Occitanie (Béziers, Carcassonne, Toulouse) et puis dans le reste de la France en cas de succès de la marque montpelliéraine.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Des modèles de la marque de vélo montpelliéraine Cykl. Crédit : Cykl.