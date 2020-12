CLS : la sentinelle du Vendée Globe

En fin de semaine dernière, deux skippers du Vendée Globe, Sébastien Simon et Samantha Davies, étaient en grandes difficultés dans les mers du Sud après que leurs bateaux aient percuté un objet flottant non identifié. Les organisateurs de la course en solitaire autour du monde ont bien conscience de ce type de dangers. Depuis 2008, ils se sont associés à l’entreprise toulousaine CLS [1] pour éviter le plus possible ce type de désagréments.

CLS, filiale du Cnes [2], est une société à dimension internationale qui propose des solutions d’observations de la Terre depuis 1986. Elle emploie 750 salariés répartis entre son siège de Toulouse et ses autres sites un peu partout dans le monde. Pour la quatrième fois (2008, 2012, 2016 et 2020), CLS fournit les données sur les icebergs à l’équipe de direction et aux participants du Vendée Globe, notamment grâce au système dit altimétrique.

Petits icebergs, grandes craintes

« Le principe de la mesure altimétrique consiste à émettre vers l’océan une onde et à mesurer son temps de trajet retour. On en déduit ainsi la hauteur de la surface de l’eau survolée par le satellite. Lorsque le faisceau de l’altimètre rencontre une montagne de glace, cela entraîne une modification particulière de l’écho retour. Il faut l’analyser ensuite pour en conclure définitivement qu’il s’agit bien d’un iceberg », explique Sophie Coutin-Faye, responsable de la filière projets d’altimétrie au Cnes.

Les icebergs identifiés sont ensuite intégrés à un modèle de dérive développé par CLS. Car ce sont les petits morceaux de glace (appelés les growlers), ceux qui se voient le moins, issus de la fonte, de la dislocation puis de la dérive des plus gros qui sont les plus dangereux pour les bateaux de course. La modélisation permet de définir au mieux les zones de risques et d’évite au maximum les incidents.

Le passage délicat du Cap Horn

Lors du Vendée Globe, l’endroit le plus hasardeux est la ZEA (Zone d’exclusion de l’Antarctique) dans laquelle les marins n’ont pas le droit d’aller. Il s’agit d’une ligne virtuelle, à ne pas dépasser, définie grâce à l’expertise des équipes de CLS, pour ne pas tomber sur les très nombreux icebergs dans le périmètre antarctique. « Depuis le début de la course, nous en avons détectés environ soixante à suivre, la plupart sous la ZEA. Le secteur le plus compliqué se trouve après le passage du cap Horn [3]. Le leader devrait y passer avant Noël. Le dernier fin janvier », estime Sophie Besnard, directrice aux affaires internationales, en charge de la direction du Vendée Globe à CLS. Pour les skippers comme pour CLS, il n’y aura pas de trêve des confiseurs cette année.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Un iceberg, danger pour les marins du Vendée Globes, surtout s’il se fragmente en plusieurs growlers. Crédit : CLS.