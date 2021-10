Le Toulousain CLS élargit son champ d’action à l’éolien terrestre

C’est un doublé pour CLS. Le fournisseur de services satellitaires d’observation et de surveillance de la Terre vient d’annoncer le rachat de la société nantaise Meteodyn, spécialisée dans l’ingénierie du vent et la climatologie, et un nouveau contrat avec l’Agence européenne de sécurité maritime (AESM). CLS, qui emploie déjà 900 personnes entre son siège toulousain et ses vingts bureaux et filiales dans le monde, a intégré le 30 septembre dernier cinquante-cinq personnes supplémentaires dans son périmètre. Il se positionne avec cette acquisition comme « un acteur clé de la transition écologique du secteur de l’énergie ».

Déjà présent sur l’éolien offshore, CLS va en effet compléter son offre maritime avec l’expertise de Meteodyn, dont les logiciels de modélisation permettent de simuler l’écoulement du vent et le rayonnement solaire sur le continent, en montagne comme en ville. « Meteodyn est capable de prévoir les vents sur un champ éolien existant ou à venir et de mesurer sa rentabilité. Ses clients sont des investisseurs qui financent l’installation de parcs éoliens, des opérateurs ou de grands groupes d’énergie qui revendent l’énergie produite. Le marché de l’éolien connaît la plus forte croissance, toutes énergies confondues, et la Chine en est le premier producteur. Le rachat de Meteodyn, qui a une filiale chinoise, est pertinent à ce titre-là et il va nous permettre d’accompagner nos clients pétrole et gaz dans leur transition écologique », explique Sophie Besnard, directrice du développement international de CSL.

Surveillance et secours

Dans le même temps, le groupe toulousain, qui a réalisé 140 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, a signé un contrat de 30 millions d’euros sur quatre ans avec l’Agence européenne de sécurité maritime pour la surveillance par drone des eaux européennes. CLS et son partenaire, la société de drone portugaise Tedeker, avaient déjà décroché le précédent contrat mais, cette fois-ci, les quatre aéronefs envoyés en mission pour détecter les nappes de pétrole en mer ou la pêche illégale pourront aussi larguer des canots de sauvetage pour huit personnes. « Une première en Europe », souligne CLS, qui pilotera les drones et exploitera les données.

Le sauvetage en mer n’est pas nouveau pour le fournisseur de services satellitaires qui opère depuis trente ans pour le compte du Cnes, son second actionnaire, le système Cospras-Sarsat de secours en mer pour la France. L’esprit pionnier de CLS se retrouve aussi dans son récent passage en société à mission. Une façon pour le groupe toulousain « d’officialiser » son ADN et de « d’aller plus encore dans la protection de la planète depuis l’espace ». Un comité de mission où siègent notamment Jean-Louis Étienne et Anny Cazenave, membre de l’Académie des sciences et du Giec, se réunira le 2 décembre à Toulouse pour préciser ses objectifs.

Johanna Decorse

Sur les photos : Avec le rachat de Meteodyn, CLS renforce son offre de conseils et services satellitaires dans le secteur de l’éolien terrestre. Crédit : Meteodyn.

D’une envergure de 8 mètres et d’une autonomie de 12 heures, les drones fabriqués par Tekever et pilotés par CLS peuvent larguer des canots de sauvetage pour huit personnes. Leurs capteurs embarqués permettent la détection de survivants, point de départ du calcul du meilleur point de chute sans aucune intervention humaine. Crédit : CLS-Tedeker.