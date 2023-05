Déserts médicaux : le centre d’ophtalmologie Honoré Cave s’implante à Cahors

« Cette arrivée d’un centre ophtalmologique est un signal extrêmement positif. En tant que maire, on a malheureusement plus l’habitude de mauvaises nouvelles sur l’offre médicale. C’est une réponse à un besoin considérable dans notre département. Les ophtalmologistes du Lot sont vieillissants. Il fallait un tel projet pour se projeter dans l’avenir. C’est un élément d’attractivité pour notre territoire », se réjouit Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors et président du Grand Cahors. « C’est l’ophtalmologiste Dominique Orliac [1] qui est à l’origine de cette initiative. Elle s’inquiétait avec ses confrères de Cahors de voir des salles d’attente toujours très pleines dans sa ville. Elle s’est mise en dialogue avec des ophtalmologistes pratiquant chez nous et l’idée d’un nouveau centre à Cahors est née », résume Christelle Fekenne, directrice du centre d’ophtalmologie de la clinique Honoré Cave de Montauban [2].

En effet, douze associés du centre montalbanais qui participent aux côtés de trois confrères cadurciens à la création d’un nouveau centre Honoré Cave à Cahors. Ce projet, d’un montant de cinq millions d’euros, financé entièrement par les ophtalmologistes du groupe en leur nom propre, devrait être finalisé pour le second semestre 2024. Il prendra place dans la zone d’activités de Cahors Sud. Celle-ci est placée sous l’égide d’un syndicat mixte auquel contribuent la Région Occitanie, le Département du Lot (pour l’aérodrome), le Grand Cahors et la Communauté de Communes du Quercy Blanc. Le terrain sur lequel va prendre place le centre, d’une superficie de 2200 mètres carrés, est de 7000 mètres carrés. L’architecture du projet a été confiée au Montalbanais Gérard Marre, qui a travaillé sur l’extension de la clinique Honoré Cave il y a une quinzaine d’années.

Accueillir à terme « entre 30.000 et 50.000 patients à l’année »

« Nous avons cherché quelque chose en centre-ville. Mais il n’y avait pas assez de place, notamment pour les parkings. Tout s’est accéléré avec le choix de la zone d’activités de Cahors Sud », souligne Christelle Fekenne. « Le permis de construire a été déposé, les autorisations environnementales ont été données. Il n’y a plus qu’à démarrer les travaux ! », se félicite Jean-Marc Vayssouze-Faure. En réalité, les derniers appels d’offre sont en cours de finalisation.

Le centre de Cahors pourrait accueillir à terme « entre 30.000 et 50.000 patients à l’année ». « Il répond à une demande très forte. À Montauban, on voit des patients qui font jusqu’à 300 kilomètres pour venir se faire soigner. Si on arrive à faire gagner rien que 100 kilomètres à certains, c’est déjà cela de gagné. En ophtalmologie, les temps d’attente pour avoir un rendez-vous sont longs. Il y a quelques années, nous étions à cinq-six mois. Nous avons réussi à le faire passer à deux-trois mois. Dans certaines régions, l’attente va jusqu’à 18 mois », détaille la directrice du centre d’ophtalmologie.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Préfiguration du futur centre ophtalmologique Honoré Cave de Cahors. // L’équipe à l’origine du projet. Crédit : Clinique Honoré Cave.