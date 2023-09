Cancer du sein. L’Oncopole de Toulouse met les patientes au centre de la focale

Plus de 61.200 cas en France dont 5700 à 6000 en Occitanie. Le cancer du sein touche toujours de très nombreuses femmes. Dans le pays, environ 12.000 en meurent encore chaque année. L’IUCT Oncopole, le campus de cancérologie de Toulouse, reçoit aux alentours de 2800 patientes chaque année pour un cancer du sein. Alors qu’Octobre Rose, la grande campagne annuelle de sensibilisation sur cette maladie, a acquis une certaine notoriété auprès du grand public, c’est plus que jamais, pour l’institut toulousain, un moment clé pour attirer l’attention médiatique sur cet enjeu de santé public.

En cette année 2023, l’IUCT Oncopole met en avant la troisième et dernière saison de Le Chemin d’Émilie, websérie créée à son initiative, qui suit le parcours d’une femme ayant un cancer du sein. Produite par la société de production Pinkanova, elle a connu un petit succès sur Youtube avec 70.000 vues pour ces deux premières saisons. Les ultimes épisodes racontent le retour au travail pas si simple d’Émilie, en rémission de la maladie.

Une personnalité inattendue fait une apparition dans le deuxième épisode, la directrice du Grand Marché de Toulouse Maguelone Pontier, qui interprète un petit rôle. Pour l’Oncopole, c’est en réalité une manière d’honorer la marraine toulousaine d’Octobre Rose, qui s’engage sur le sujet du cancer du sein de plusieurs manières. D’abord, comme le montre la série, en accueillant des femmes ayant eu un cancer dans les formations de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) implantée sur le marché d’intérêt national de la Ville rose. Ensuite en organisant, en tant que membre du Medef, une levée de fonds annuelle auprès des entrepreneurs toulousains au profit de l’Oncopole. L’an passé, environ 15.000 euros avaient été récoltés.

Pour financer la recherche, « l’économie du don a toute son importance »

Et où en est la recherche sur ce type de cancer au sein de l’institut ? En 2022, trente-sept essais cliniques incluant des patientes atteintes d’un cancer du sein ont été menés à l’Oncopole, sous l’impulsion du comité de sénologie [1] piloté par les professeurs Florence Dalenc, Charlotte Vaysse et le docteur Eva Jouve.

Parmi les nombreux et complexes sujets de recherche au sein de l’IUCT, notons par exemple un projet nommé Apriorics autour de l’ntelligence artificielle mené par le docteur Camille Franchet, pathologiste. L’objectif est de construire une grande collection d’images microscopiques de cancers du sein. Selon l’Oncopole, cette collection « permettra ensuite d’entraîner un algorithme dans l’ambition de proposer un outil d’aide à la prédiction aux pathologistes ».

Pour démarrer de telles initiatives ambitieuses, les dons restent primordiaux. « Si on veut décrocher des financements importants en réussissant des appels à projets auprès institutions publiques ou de groupes pharmaceutiques privés, il faut monter les projets les plus solides possibles. C’est là où l’économie du don a toute son importance », reconnaît la professeur Charlotte Vaysse, chirurgienne et coresponsable du comité de sénologie.

Enfin, rappel est fait par l’IUCT de deux grandes journées dédiées aux patientes au sein de l’Oncopole. L’une consacrée, le samedi 21 octobre, à la rémission et « la vie après le cancer ». Conférences et ateliers multiples sont au programme (sportifs, bien-être, récréatifs, etc.) et 250 femmes sont attendues.

Une semaine auparavant, le vendredi 13 octobre, une journée sera dédiée aux cancers métastatiques. « L’idée est de montrer toutes les avancées médicales et donner toutes les raisons de se battre face à ce type de cancer plus agressif qui fait peur lors de l’annonce », explique la professeur Florence Dalenc. 150 femmes devraient y participer.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une image du tournage de la websérie Le Chemin d’Émilie, qui raconte sur trois saisons le parcours d’une femme ayant un cancer du sein. La série est née à l’initiative de l’Oncopole. Elle est produite par la société de production toulousaine Pinkanova et réalisée par Martin Le Gall avec dans le rôle principal d’Émilie, Lise Laffont (assise sur la photo). Crédit : Pinkanova.