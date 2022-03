Chez Cerfrance Gascogne Occitanie, un nouveau directeur pour accompagner une « transformation profonde »

Vincent Delochre prend la tête [1] d’une structure bien implantée et aux résultats plutôt bons. Cerfrance Gascogne Occitanie (CGO), dont le siège est à Auch, revendique en effet 22,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, une implantation sur trois départements occitans (Ariège, Haute-Garonne et Gers) et un de Nouvelle-Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques) avec trente-cinq agences. Elle ferait travailler 450 salariés et compterait 9700 adhérents.

La typologie des clients du mutualiste, spécialisé dans l’expertise-comptable et le conseil aux entreprises, est en train d’évoluer. « Nous avons entre 65 et 70 % d’agriculteurs. Mais il y a plus de départs que d’arrivées dans ce secteur chez nous. Les nouveaux venus viennent d’autres horizons (artisanat, commerce, services, professions libérales, etc.). », souligne le nouveau directeur général.

Montée en puissance du conseil et crainte vis-à-vis de la guerre en Ukraine

Les activités de CGO changent également avec « la montée en puissance de la partie conseil » (économique, juridique, agronomique [2], social, numérique [3], etc.). L’expertise-comptable, avec « la numérisation des opérations », devrait devenir à l’avenir de moins en moins clé pour le mutualiste. « Nous allons assister à une transformation progressive mais profonde de notre métier », estime Vincent Delochre, qui ne nie pas un important « enjeu de formation » pour ses salariés dans les années qui viennent. Il faudra aussi attirer de nouveaux talents. Vingt-deux postes de juristes et d’experts-comptables sont par exemple à pourvoir actuellement. Le dirigeant met en avant des avantages (28 jours de RTT, souplesse vis-à-vis du télétravail) pour faire venir vers lui du sang neuf.

William Villeneuve, président de Cerfrance Gascogne Occitanie, céréalier bio du Gers, a profité de la conférence de presse pour exprimer « sa forte crainte » vis-à-vis des conséquences de la guerre en Ukraine, qui devraient accentuer les difficultés du monde agricole : « augmentation du prix de l’énergie, des engrais et intrants du côté de l’agriculture traditionnelle, moins de ventes côté bio ». Des questionnements qui devraient malheureusement occuper les discussions entre CGO et nombre de ses clients dans les jours et mois qui viennent.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Vincent Delochre, directeur général ; et William Villeneuve, président de Cerfrance Gascogne Occitanie. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.