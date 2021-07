Le 7 octobre prochain, l’édition 2021 du salon Serviciz prendra place au pavillon du Stade Toulousain. Organisé par Dépêche Events et la CCI Toulouse Haute-Garonne, cet événement a pour but de favoriser l’échange entre de futurs partenaires, clients ou fournisseurs. Cette année, Serviciz suivra le même déroulé que l’an passé, avec des tables rondes et de nombreuses possibilités de networking. La CCI Toulouse Haute-Garonne organisera également le « Lab by Serviciz » rassemblant des start-up innovantes du territoire, qui proposeront des animations et démonstrations.

En 2020, 800 visiteurs et 84 exposants avaient participé au rendez-vous. Cette année-là, quatre tables rondes ont eu lieu sur diverses thématiques, allant de la relance économique à la digitalisation.

Inscription ouverte en ligne pour devenir exposant.

Salon Serviciz, le 7 octobre 2021