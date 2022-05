Clarisse Berthet est la nouvelle directrice de Midica à Toulouse

Clarisse Berthet a été nommée directrice du magasin de décoration historique du centre-ville de Toulouse Midica. Elle est entrée dans le groupe Gefiroga, propriétaire du lieu, en 2008 en tant qu’animatrice de rayon chez Intersport Albi. Dix ans plus tard, elle prenait la direction du plus grand magasin Intersport du groupe, à Labège. Elle est épaulée dans ses nouvelles fonctions par Julien Bertolin, nouveau directeur adjoint, arrivé au sein du groupe en 2019 comme animateur de rayon à l’Intersport Labège.

Créé en 1987 par Roland Garrigou pour regrouper les différentes sociétés qu’il avait créées, le groupe Gefiroga est basé dans l’agglomération toulousaine, à Labège. Il emploie environ 370 collaborateurs et revendique un chiffre d’affaires d’environ 68 millions d’euros en 2021. Dirigé par Olivier Garrigou et Richard Hernandez, le groupe compte aujourd’hui treize magasins (Midica, neuf magasins Intersport et trois magasins Blackstore).