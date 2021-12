Olivier Roirand élu président du Club de la Presse Occitanie

Le journaliste Olivier Roirand, rédacteur en chef adjoint de Vià (télés locales, Groupe La Dépêche du Midi), a été élu ce 13 décembre nouveau président du Club de la Presse Occitanie. Il succède à une autre journaliste, Céline Cammarata (La Maison écologique, L’Étudiant, Midi, Sans transition Occitanie). C’est un retour aux sources pour Olivier Roirand, déjà président de l’association entre 2012 et 2016.

« Dans le milieu associatif des journalistes et des communicants, il y a souvent des prises de relais », déclare-t-il. « Je connais déjà la présidence, et souhaite m’y impliquer à nouveau, être à nouveau utile pour le Club de la Presse, à titre bénévole. Céline Cammarata a réalisé un très gros travail depuis cinq ans, dans une période très difficile, notamment du fait de la crise sanitaire. Elle a su maintenir le Club dans une bonne situation financière. » Elle reste membre du bureau (18 personnes) et du conseil d’administration (composé de 30 journalistes et de 15 communicants).

Quatre vice-présidents épauleront Olivier Roirand : Jean-François Garcia (ex-TF1), Dominique Antoni (journaliste indépendant), Karine Baudouin (communicante) et Sophie Molina (communicante). Le trésorier reste Jean-François Boyer (JFB Event).

Protéger les journalistes pendant la campagne présidentielle

Son credo ? « S’ouvrir sur l’extérieur. On ne veut pas un club de l’entre-soi. Je veux poursuivre et amplifier des actions tournées vers le grand public. » Il évoque notamment l’action Esprit Critik, menée depuis 4 ans, qui consiste à aider les jeunes collégiens et lycéens à décrypter l’information, à l’aide de binômes journalistes-communicants. Cette opération « doit être pérennisée, et étendue aux parents et aux grands-parents. Il faut aussi aider les adultes à décrypter l’information. Il n’y a pas que les jeunes à être victimes de fake news ! »

En matière d’égalité femmes-hommes, Olivier Roirand veut relancer l’initiative « Femmes et Médias », avec un annuaire des expertes à mettre à jour. « L’idée est que les femmes expertes, dans tous les domaines, soient davantage présentes dans nos médias. » Le Club de la Presse Occitanie soutient par ailleurs les journalistes pigistes, photographes et communicants, certains ayant souffert de la crise sanitaire.

Enfin, dans une ère de précampagne présidentielle, le Club de la Presse Occitanie entend défendre plus que jamais le rôle des journalistes. « On rentre dans une période politique qui va être tendue. Notre cellule de veille réagira vite quand les journalistes seront impactés, physiquement ou dans leur pratique du métier. »

Autre annonce, un développement sur Toulouse, avec l’ouverture d’un local dans le centre de Toulouse courant 2022. « Nous serons complémentaires de l’AJT [1] et du Club de la Com [2]. Un groupe de bénévoles développera en Occitanie Ouest les actions que nous impulsons en Occitanie Est. »

Agnès Maurin reste la directrice du Club de la Presse, qui compte 900 adhérents et emploie cinq salariés. Le budget annuel s’élève à environ 300.000 euros. Les recettes proviennent à parts égales de subventions publiques, des adhésions et des différentes actions du club.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Olivier Roirand le 7 décembre au GGL Stadium à Montpellier. Crédit : Hubert Vialatte.