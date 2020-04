Confinement. Toulouse se vide mais la population d’Occitanie augmente de 5 %

Pour la première fois, l’Insee s’est servie des données fournies par l’opérateur Orange afin de déterminer le nombre de personnes confinées en Occitanie. « Connaître la population présente dans chaque département depuis la mise en place du confinement peut être crucial pour organiser la réponse sanitaire », indique l’institut national de la statistique.

Principal enseignement de cette étude : il y a plus de monde que d’ordinaire en Occitanie. À l’annonce du confinement, environ 130.000 résidents habituels de la région qui étaient en déplacement ailleurs sont revenus s’installer chez eux, 125.000 personnes résidant habituellement dans d’autres régions ont quitté l’Occitanie, de même qu’environ 55.000 étrangers. Au total, la population confinée en Occitanie est estimée à 6.189.000 personnes, « soit environ 5 % de plus que la population résidant habituellement dans la région », calcule l’Insee.

Là où la population baisse : les stations de ski et les métropoles

Dans le détail, quatre départements ont vu leur population diminuer. La baisse est de 9 % dans les Hautes-Pyrénées, de 4 % en Haute-Garonne, de 3 % dans les Pyrénées-Orientales et de 2 % dans l’Hérault. Cette baisse s’explique « essentiellement par la fermeture des stations de ski dans les deux départements pyrénéens et par le départ de nombreux étudiants qui ont rejoint leur famille (y compris parmi eux des étudiants étrangers) dans les deux autres », explique l’Insee. En effet Toulouse et Montpellier se caractérisent par une forte population étudiante du fait de l’offre universitaire.

Gers et Lot : les résidences secondaires sont occupées

Les autres départements d’Occitanie voient tous leur population augmenter après l’annonce du confinement, notamment en raison du bon nombre d’étudiants qui ont quitté les métropoles et conservé pour leur abonnement de téléphone mobile l’adresse de leurs parents.

Ainsi, le Gers et le Lot se distinguent avec une augmentation notable de leur population (+ 6 % pour chacun d’eux). Parmi les explications : le retour de résidents dans ces départements, mais aussi la venue de personnes résidant d’habitude ailleurs. En effet, le Lot et le Gers comptent un nombre important de résidences secondaires : des Franciliens (11 à 12 % des Parisiens ont quitté Paris) ont pu rejoindre la résidence secondaire qu’ils possèdent dans notre région.

Sophie Arutunian

Sur la photo : les rues de Toulouse restent désertes pendant le confinement. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.