Conjoncture. Une course de fonds sous perfusion en Occitanie

« Confiance prudente. » Stéphane Latouche, le directeur régional Occitanie de la Banque de France, aime à répéter cette expression qui résume son état d’esprit face à l’avenir de l’économie régionale « Nous somme, depuis le début de l’année, à 95-96% de nos capacités d’avant-crise. On devrait revenir aux 100% au deuxième trimestre 2022. C’est la mise à l’arrêt de la culture, du sport, des hôtels, cafés et restaurants ainsi qu’un secteur aéronautique à 30% de son niveau d’avant-crise qui nous éloignent des 100% », estime le directeur régional, qui a toutefois conscience que « l’économie ne sera jamais tout à fait la même ».

Selon le directeur régional, « le principal défi de 2021, c’est de revenir à une certaine normalité en matière de financement de la part des banques pour les particuliers et de professionnels ». Il enjoint ces derniers à répondre aux sollicitations de son organisation afin qu’elle puisse réaliser au plus juste ses enquêtes de notation. « On accuse souvent les agences de notation d’être pro cyclique et d’empirer les choses en temps de crise. Nous allons essayer, au contraire, de distinguer ce qui est conjoncturel ou structurel. Mais, pour cela, il nous faut des retours des entrepreneurs », explique Stéphane Latouche.

« La reprise sera très progressive, ce ne sera pas un sprint »

Alain Di Crescenzo, le président de la CCI Occitanie, vient présenter de son côté les résultats de la dernière enquête de conjoncture menée auprès de 5557 chefs d’entreprises représentant tous les secteurs de l’économie régionale. L’impact de la crise se fait ressentir de manière importante. Les entrepreneurs occitans voient en 2020 leurs chiffres d’affaires diminuer de 9,8% et leurs effectifs de 3,4%. Le rebond de leurs chiffres d’affaires est estimé à 4,2% cette année, mais leurs effectifs vont globalement continuer à diminuer de 0,8%. Le secteur le plus impacté par la crise est celui des cafés, restaurants et hôtels avec une chute de chiffre d’affaires de 35,3% et de 13% pour les effectifs. La reprise devrait être modérée, avec une hausse de chiffre d’affaires de seulement 8,7% . Le secteur devrait continuer à décruter, mais de façon moins impressionnante, avec une baisse des effectifs de 0,3%.

Le président de la CCI Occitanie n’est pas tout à fait sur la même longueur d’onde que son homologue de la Banque de France, qui ne souhaite pas voir l’économie trop longtemps « sous perfusion de l’état » et ne voudrait pas « un nouveau prolongement des PGE au-delà de juin prochain ». « La reprise sera très progressive, ce ne sera pas un sprint. Les aides ne doivent pas s’arrêter tant qu’on est pas au moins à 50% de personnes vaccinées », affirme ainsi Alain Di Crescenzo. Stephane Latouche, optimiste, espère « une immunité collective » pour la fin de l’année. À ce jour (25 mars), 9,88% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, 3,74% ont reçu les deux doses.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Alain Di Crescenzo, le président de la CCI Occitanie. Archive. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.