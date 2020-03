Covid-19. Airbus se place en configuration de crise

C’est une décision que l’avionneur européen a pris tardivement, lundi 16 mars, suite à l’allocution du président Emmanuel Macron. Le constructeur à décidé, à compter du mardi 17 mars à midi, heure à laquelle la France est entrée en confinement pour limiter la propagation du coronavirus, de mettre les activités de ses sites industriels français et espagnols en stand-by, et ce jusqu’au vendredi 20 mars.

Quatre jours donc pour mettre en place « des mesures sanitaires et de sécurité strictes en termes d’hygiène, de nettoyage et d’auto-distanciation, tout en améliorant l’efficacité des opérations », a indiqué l’avionneur dans un communiqué. L’objectif étant de permettre d’assurer une poursuite de l’activité en toute sécurité pour les salariés, et donc éviter la contamination.

En clair, tous les sites industriels du groupe sont concernés par cette suspension d’activité : celui de Saint-Nazaire (assemblage et essais des sections avant et centrales du fuselage), de Nantes (fabrication et assemblage des caissons central de voilures), les quatre sites d’assemblage de Toulouse ( A330, A350, A380 pour quelques mois et la famille A320), et le site de production des mâts-réacteurs de Saint-Eloi, dans le quartier des Minimes à Toulouse. Airbus Helicopters de Marignane, près de Marseille, est également concerné.

Le groupe réduit au maximum le nombre de salariés présents sur les sites, en identifiant plus précisément ceux dont la présence n’est pas indispensable ou qui peuvent passer au télétravail. C’est déjà le cas d’une grande partie des fonctions support, précise Airbus. « On a besoin d’assurer une continuité des services. Des équipes réduites se relaient. Comme à la communication avec obligation d’informer les salariés en interne », nous précise-t-on.

Prolongement de la période d’arrêt pour la CFTC et la CGT

Jusqu’à aujourd’hui, le constructeur semblait épargné par la propagation de l’épidémie. Un seul cas positif avait été détecté en Espagne. Toutefois, la décision du groupe semble faire écho à l’appel lancé, lundi, par le syndicat Force ouvrière (FO), la première organisation chez Airbus et notamment à Toulouse. Dans un tract, FO demandait « le confinement total ».

La CFE-CGC salue « la décision sage » d’Airbus. « Le groupe a conscience de la sécurité sanitaire des salariés. À la fin de la semaine, des questions vont se poser. Que va-t-il se passer ? », s’interroge Françoise Vallin, représentante syndicale. "Soit le personnel reprendra le travail lundi 23 mars. Soit il ne pourra pas. »

La CFTC indique qu’elle « soutient les décisions prises afin de protéger les salariés. Néanmoins, le pic de pandémie n’étant pas encore atteint, quatre jours ne suffiront pas ». Le syndicat propose alors de prolonger la période d’arrêt « a minima quinze jours de confinement total ».

Pour la CGT, la direction a "une attitude irresponsable qui va à l’encontre du respect des mesures barrières exigées par le gouvernement". Le syndicat "demande l’arrêt de tout ce qui n’est pas vital pour le maintien de l’appareil industriel et de la maintenance opérationnel jusqu’à la sortie de crise." De plus, elle réclame à la direction Airbus "d’exercer sa responsabilité sociale en s’assurant de la mise en œuvre de ces dispositions sur toute sa chaîne de sous-traitance et fournisseurs impactée par la crise.

En France, Airbus emploie 49.000 personnes. Elles sont 27.000 à Toulouse, dont 23.000 au sein de la division Aircraft et 4000 chez Airbus Defence and Space.

Audrey Sommazi

Sur les photos : le site Aeroconstellation d’Airbus près de Toulouse, usine d’assemblage de l’A380 en passe d’être reconvertie. Archives photo. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.