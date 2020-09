Covid-19. En Occitanie, presque tous les départements désormais en zone d’alerte

L’agence régionale de Santé (ARS) confirme que le virus Covid-19 circule à présent de façon active en région Occitanie. Seul le Lot, placé en vigilance, échappe à la classification de la zone d’alerte. Les métropoles de Toulouse et de Montpellier sont désormais en zone d’alerte renforcée, ce qui provoque des mesures qui ont été rendues officielles ce week-end, comme l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes, des fêtes locales ou étudiantes et des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public. À partir du lundi 28 septembre, les salles de sport et salles des fêtes sont fermées et les bars sont soumis à une fermeture partielle.

Selon son dernier bilan en date du 25 septembre, l’ARS Occitanie fait état de 349 hospitalisations en cours, dont 98 en réanimation (+ 12 %) et 581 décès à l’hôpital.

Plus de 100.000 tests Covid ont été réalisés en Occitanie dans la semaine du 21 septembre. Il en ressort un taux de 1.134 cas positifs supplémentaires identifiés chaque jour en moyenne.