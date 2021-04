Crise Covid. Un troisième confinement dès samedi soir

Le pays s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de confinement à partir de ce week-end de Pâques. Concrètement, cela signifie que les mesures qui s’appliquaient déjà aux dix-neuf départements confinés s’étendent désormais à toute la France métropolitaine et donc en Occitanie : télétravail généralisé, couvre-feu à partir de 19h (avec attestation obligatoire au-delà de 10 kilomètres du domicile) et fermetures des commerces, exceptés ceux dits « essentiels ». Toutes les mesures de soutien à l’économie actuellement en vigueur sont prolongées.

Côté scolaire, les vacances de Pâques sont généralisées à partir du 10 avril dans toute la France avec un agenda de réouverture progressives à partir du 26 avril. Dans son allocution du mercredi 31 mars à 20h, le Président Emmanuel Macron a aussi promis un calendrier de réouverture, notamment pour la culture et la restauration : « Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec certaines règles strictes. Nous autoriserons, sous conditions, l’ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début l’été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport loisir, l’événementiel, nos cafés et restaurants », a expliqué le chef de l’État.