Crise économique : la Région Occitanie lance une cellule pour les associations

L’Occitanie est dotée d’un tissu associatif riche et varié. Avec la crise du Covid-19, les responsables associatifs craignent pour leurs activités et salariés. Pour leur venir en aide, le vendredi 12 février, la Région d’Occitanie a annoncé la mobilisation d’un budget de 140.000 euros pour la mise en place d’une cellule de prévention et d’accompagnement des associations.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Région Occitanie a mobilisé 21 millions d’euros pour près de 1500 associations. Les associations d’aide alimentaire ont bénéficié, de leur côté, de 79 livraisons de produits. La collectivité consacre cette année 26 millions d’euros de son budget aux associations.

Alexandre Perrot