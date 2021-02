Occitanie : Plus de 60.000 ordinateurs portables pour les lycéens

Spie ICS, spécialisée dans les services informatiques, a été retenue par la Région Occitanie pour fournir, distribuer et réparer plus de 60.000 ordinateurs portables au sein des 370 lycées publics et privés du territoire. Ce projet d’équipement vise à enrayer les inégalités et à favoriser la formation aux outils numériques.

Tous les élèves des établissement publics labellisés « lycée numérique » peuvent, dès l’entrée en seconde ou en première année de CAP, disposer d’un ordinateur portable sans condition. Dans les autres lycées, à l’entrée en seconde ou en CAP1, les lycéens qui le demandent peuvent bénéficier d’une aide de la région de 80 euros jusqu’à la gratuité totale de l’ordinateur pour les familles éligibles à l’allocation de rentrée scolaire. La filiale intervient directement dans les établissements pour qu’au moins 90% des élèves aient un ordinateur portable au mois de septembre.

Alexandre Perrot