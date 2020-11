Crise immobilière : 100 propositions pour relancer la machine dans l’Hérault

Une crise de l’offre sans précédent s’abat sur la promotion immobilière de l’ex-Languedoc-Roussillon. Le 24 novembre, Laurent Villaret, président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée (FPI OM), alerte sur un niveau « historiquement bas » de mises en vente de logements neufs sur le marché : même pas 900 ventes sur les derniers trimestres, à comparer aux 2200 lors du premier semestre 2018. Il y a un millier de logements en moins offerts à la vente par rapport à 2016 dans la métropole de Montpellier (1500, au lieu de 2500). Autre signe inquiétant : « Il n’y a plus de stock dur (logements livrés, non vendus). Le taux n’est que de 0,8 % dans la métropole de Montpellier, alors qu’un marché habituel compte entre 4 et 5 % de stock dur », détaille Laurent Villaret.

Cette crise de l’offre, sur laquelle il alerte depuis déjà dix-huit mois, « devrait empirer en 2021. Si rien n’est entrepris pour que de nouveaux projets voient le jour, les résultats de 2021 seront pires que ceux de 2020. Les mises en vente ont diminué de plus de 30 % en 2020 par rapport en 2019. L’an prochain, elles pourraient encore baisser de plus de 10 % par rapport à 2020 », alerte Laurent Villaret. Lors du premier semestre 2020, les ventes nettes dans la métropole de Montpellier se sont effondrées de moitié : - 59 % pour le nombre de logements aidés (102, au lieu de 249 au premier semestre 2019), - 52 % pour le nombre de logements libres (556, au lieu de 1165 au premier semestre 2019).

En Occitanie Est, l’activité commerciale devrait chuter à 3600 ventes nettes en 2020, dont 1700 dans la métropole de Montpellier, sans les ventes en bloc. « En trois ans, la production en Occitanie Est et dans la métropole de Montpellier aura été quasiment divisée par deux. Il faut remonter à 2013 pour trouver un résultat aussi faible », souligne-t-il. Les prix restent trop élevés, et continuent d’augmenter : 4300 €/m2 dans la métropole de Montpellier, au lieu de 3600 € en 2013. « En sept ans, le prix moyen au m2 habitable, hors parking, a augmenté de 700 euros dans la métropole de Montpellier. Et cette hausse pourrait se poursuivre en 2021 ! La crise de l’offre ne permet pas une diminution des prix de l’immobilier neuf dans l’Hérault », ajoute Laurent Villaret.

Motifs d’espoirs

Thierry Ducros, président de la FFB 34, redoute la destruction de 5000 emplois dans la filière du bâtiment en 2021 dans l’Hérault, soit 20 % des effectifs. « L’accélération et la simplification des procédures d’autorisation des projets doivent être une priorité, car seul un rattrapage rapide du niveau des autorisations pourra limiter la chute des mises en chantier en 2021 », alerte-t-il.

La demande en logements, elle, ne relâche pas sa pression, notamment dans la métropole. À l’horizon 2030, avec 545.000 habitants (+ 1,2 % par an, d’après l’Insee), l’estimation des besoins en logements à l’échelle des 31 communes de la métropole s’élève entre 4740 et 5100 unités nouvelles par an (source : Métropole de Montpellier, PLUi, juillet 2018).

Laurent Villaret voit cependant deux lueurs d’espoir, malgré cette actualité sombre. « Le pacte national pour la relance de la construction durable, sur la simplification des normes et la digitalisation des permis de construire, et sur la prorogation jusqu’en 2024 du dispositif Pinel, une inflexion salutaire. » Autre espoir, l’annonce par Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, d’une agence d’urbanisme, en 2021 (Le Moniteur du 10 novembre). « C’est une bonne idée. On voit bien qu’il faut raisonner sur une production immobilière à l’échelle du territoire, de Nîmes à Sète. »

100 propositions aux pouvoirs publics à travers un Livre Blanc

La FPI OM n’en reste pas au stade des seuls revendications et espoirs. Un Livre Blanc, baptisé « Cent préconisations pour construire une ville durable en soutenant l’immobilier neuf », donne des outils concrets aux élus du territoire. Ce document fourni, élaboré cet été avec le bureau d’études Adéquation, Arthur Loyd et Socotec, comprend des propositions pour les activités résidentielles, mais aussi pour les locaux d’activités et les entrepôts. Par exemple, le secteur MIN / Restanque est « idéal pour travailler sur la logistique du dernier kilomètre ». Sur certaines zones où les bâtiments d’activité sont devenus obsolètes, la FPI propose l’octroi d’un bonus de constructibilité (horizontale ou verticale) lors de ces opérations. La zone de la Lauze, à Saint-Jean-de-Védas (ouest de la métropole), jugée « très difficile d’accès et totalement obsolète », doit être requalifiée « à l’identique de l’opération menée sur la ZI du Salaison, à Vendargues (est de la métropole).

Un site dédié à la vente

Même idée de bonus de constructibilité dans les logements, « suivant le niveau environnemental, ainsi que la végétalisation produite ». Autres pistes, la gestion du stationnement (foisonnement, mutualisation) à l’échelle de l’immeuble mais aussi du quartier, qui permettrait une meilleure utilisation du parc ; l’obtention d’une cartographie complète des PUP (projets urbains partenariaux) ; la mise en place d’une signature rapide pendant l’instruction des permis de construire pour « déconfiner » ces derniers ; une valeur maximale de prix foncier pour faire office de repère dans les appels d’offres ; le rétablissement d’une carte de prix conseillés du foncier ; la sensibilisation des propriétaires fonciers par la Ville aux raisons de l’établissement d’un prix plafond pour le foncier…

La FPI Occitanie Méditerranée lance par ailleurs son site web « La vitrine du neuf », une plateforme de vente en direct de tous les programmes des promoteurs régionaux. « 95 % de nos adhérents ont répondu favorablement au concept », confie Laurent Villaret. « La plateforme a été coconstruite avec les directeurs commerciaux des sociétés de promotion. » Le CRM gèrera les stocks disponibles en direct.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Laurent Villaret, président de la FPI Occitanie Méditerranée. Crédit : DR.