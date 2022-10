Immobilier neuf en Occitanie : la FPI annonce un retour de l’offre

Une hausse préoccupante des taux d’intérêt et du taux d’usure pour le secteur de l’immobilier, une demande perturbée… La rentrée immobilière s’annonce mitigée. « Quelqu’un qui pouvait emprunter 300 k€ il y a un an dispose aujourd’hui d’une capacité d’emprunt de 270 k€. La bascule est énorme », souligne Cédric Lebeau, vice-président de la FPI Occitanie Méditerranée, aux côtés de Laurent Villaret son président, lors d’une conférence de presse lundi 19 septembre au Domaine de Verchant (Montpellier, Hérault). Le syndicat professionnel souligne également la contradiction à laquelle les acteurs du secteur font face pour accélérer la mise sur le marché de biens immobilier. « Nous sommes sur un urbanisme des procédures plutôt qu’un urbanisme vertueux, explique Laurent Villaret, président de la FPI OM. Nous vivons dans une période d’injonctions contradictoires : fournir un logement de qualité au meilleur prix, tout en préservant la planète. »

Pour faire face à la conjoncture complexe, la FPI OM a tout de même rappelé le choc de l’offre mis en place par Altémed (Serm/SA3M et ACM Habitat) pour sortir de la crise du logement. Un premier choc de 8.000 logements en deux ans en secteur maîtrisé, annoncé lors des Assises du Territoire en février à Montpellier par Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Décomposé en objectif semestriel sur l’ensemble de la Métropole, le choc de l’offre doit atteindre 3 598 logements lancés pour 41 lots au 1er semestre 2022. « Ce sera finalement 45 lots pour 3.450 logements lancés, soit 110% des lots et 96% des logements réalisés », indique Laurent Villaret.

La seconde salve devrait être de 2.400 logements. « Au total, nous serons au-dessus du rythme annuel du Programme Local de l’Habitat (PLH, qui prévoit 5.000 à 5.400 logements construits par an, note). Nous pouvons donc parler de choc de l’offre », analyse-t-il.

Un planning des programmes mis sur le marché

Avant tout, la FPI OM demande plus de transparence « dans l’attribution des lots, et dans l’organisation du choc de l’offre », détaille Laurent Villaret. Un planning des programmes mis sur le marché est ainsi partagé par la Serm. « Le planning est très précis, relayant les informations par quartier, lot, typologie de logement, et date », précise le président de la FPI OM. La transparence se traduit également par de nouveaux modes de consultation. « Toutes les consultations sont plus précises en termes de critères, et transmises avec un process beaucoup plus clair, ce qui donne une meilleure visibilité aux promoteurs », se félicite Laurent Villaret. Cependant, la Serm est très exigeante sur la qualité des produits livrés. « Nous avons beaucoup de demandes autour de l’habitat méditerranéen : davantage d’espaces extérieurs, espaces ventilés, attente très forte en termes de logements traversants. Nous devons privilégier l’usage, tout en prenant en compte l’architecture. »

Le syndicat annonce tout de même que les promoteurs immobiliers sont prêts à relever les nouveaux défis constructifs (bas carbone, matériaux biosourcés, nouveaux usages...), à travers par exemple les Folies architecturales, relancées par le maire de Montpellier. 70 dossiers de candidature sont par ailleurs reçus, pour la première vague de consultation des 5 Folies Architecturales à Montpellier (Vernière, Manugerra, République, Nouveau Saint-Roch et Ovalie).

Sarah Nguyen Cao Khuong

