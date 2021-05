Cybersécurité : des Rencontres pour conseiller et accompagner

Le 29 juin prochain, l’Occitanie prend de nouveau les armes contre les cyberattaques avec l’événement cybersécurité du printemps dans le grand Sud : Les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, organisé par ToulÉco en partenariat avec l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et le conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

La cybersécurité est devenue l’une des problématiques majeures de notre société. Selon une étude de l’éditeur de sécurité Proofpoint, rien que durant l’année 2020, plus de 90% des organisations françaises ont été victimes de cyberattaques. Afin de donner une vue d’ensemble de ce phénomène, mais aussi de prodiguer des conseils aux entreprises comme au grand public, de nombreux invités seront présents.

Ainsi, au programme, on pourra suivre la présentation du nouveau centre régional de cybersécurité Cyber’Occ, par Caroline de Rubiana, suivre une table ronde sur les futurs métiers et visages de la cybersécurité, ou encore, écouter les conseils de Baptise Robert, expert en sécurité informatique. Une table ronde, sur le thème "plus jamais seul", doit présenter l’écosystème qui s’est constitué en soutien des entreprises et des collectivités.

Des ateliers pour prendre en main sa sécurité numérique

Dans cette journée riche en rendez-vous (démos, pitchs, ateliers, etc.), de nombreux exposants seront également présents. En effet, la manifestation prévoit d’accueillir du public au sein du grand hall de la Cité, à Toulouse, dans le respect des jauges et des gestes barrières. Il sera également possible de les rencontrer via le salon virtuel de l’événement.

Plus d’une dizaine d’ateliers seront par ailleurs mis en place durant cet événement et accueilleront de quinze à soixante personnes maximum. Il y en aura pour tous les niveaux, des ateliers « tout public », qui viseront à vulgariser la cybersécurité, aux ateliers « experts » destinés aux personnes souhaitant consolider leurs connaissances, en passant par des ateliers spécifiques pour les dirigeants d’entreprises qui souhaitent améliorer le pôle cybersécurité de leur firme.

En parallèle de l’événement principal se déroulera l’événement dédié emploie et formation Cyberthings. Celui-ci aura lieu dans la Cité de Toulouse et permettra aux visiteurs d’en apprendre plus sur les formations et les emplois en cybersécurité. Des job dating y seront aussi organisés.

Une cérémonie de remise de trophées viendra clore cette journée pour récompenser les meilleurs innovations du salon.

Corentin Bell

Sur la photo : l’édition 2020 des RCO avait pu se soutenir fin septembre dernier, entre deux confinements... Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.