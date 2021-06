Régionales. 400 acteurs économiques d’Occitanie appellent à voter Carole Delga

Dans une tribune, 400 acteurs économiques occitans provenant de tous les départements d’Occitanie apportent leur soutien à Carole Delga en vue du second tour des régionales qui aura lieu le 27 juin. Ils jugent son programme économique « solide et ambitieux » et citent plusieurs de ses propositions : fonds anti-faillite, pacte vert, revenu écologique jeunes, dispositifs de soutien à toutes les filières. Ils estiment que durant la crise, les actions de la socialiste ont été « volontaristes et concrètes ».

En soutenant ainsi la présidente sortante, les signataires s’opposent aussi au Rassemblement National, dont le candidat est Jean-Paul Garraud. Pour eux, « il n’y a pas d’avenir pour les entreprises dans le repli. Il ne peut y avoir de société qui prospère sur la peur de l’autre et de l’avenir dont se nourrit l’extrême droite. » Parmi ceux qui ont paraphé l’appel, l’Ariégeoise Jehanne Portefaix, gérante de Digitanie, le Haut-Pyrénéen Raymond Campo, président de Socabat, la Gersoise Élodie Bonnemaison, dirigeante de Terra-Alter, ou encore le Haut-Garonnais Ludovic Le Moan, fondateur de Sigfox et dirigeant de l’IoT Valley.