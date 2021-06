Départementales : les résultats du deuxième tour en Occitanie

par

Il n’y aura pas eu de percée du RN lors du deuxième tour des élections départementales en Occitanie, la gauche ayant réussi à se mobiliser sur les points les plus chauds et à l’emporter dans un grand nombre de départements. Mais la forte abstention et l’absence de visibilité de ce scrutin, occulté par celui des Régionales, a pesé sur les résultats. La prime aux sortants n’en a été que plus forte.