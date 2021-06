Élections régionales et départementales : une abstention toujours très forte pour le deuxième tour

Pour le second tour des régionales, l’abstention en Occitanie est estimée à 61,9% selon l’institut Ipsos Sopra Steria, contre 62,8% au premier tour. La participation a donc légèrement progressé de 0,9 points. Au niveau national, l’abstention est estimée à 65,7%, soit un point de participation de moins qu’au premier tour, le 20 juin.

La participation aux élections régionales et départementales est en légère baisse en Haute-Garonne à 17 heures (31,98%) par rapport au premier tour (33,12%). En 2015, celle-ci était beaucoup plus importante (52,28%). C’est dans le Tarn-et-Garonne (34,73%) qu’on a le plus voté aujourd’hui et dans le Gard où la participation est la plus faible (27,04%).

On s’est plus mobilisés qu’au premier tour en Ariège, dans l’Hérault, le Lot, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Plus faible participation que le 20 juin à 17 heures au contraire dans l’Aude, l’Aveyron, le Gers, la Lozère, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.

M.H.