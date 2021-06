Occitanie. Carole Delga, la victoire largement

Dés que sonne vingt-heures, on oublie très vite les gestes barrières sur la terrasse du Florida, place du Capitole. Les militants de la liste L’Occitanie en Commun, assez nombreux, s’embrassent et se tombent dans les bras à l’annonce de la victoire. Leur candidate Carole Delga est arrivée largement en tête de ce second tour, avec 57,8% des voix. Certains crient « Carole Présidente » avec vigueur. Les masques étant tombés, les sourires sont dans la place. L’atmosphère est à la joie.

À une fenêtre, elle apparait quelques secondes et salue la petite foule qui l’applaudit. Quelques minutes plus tard, elle enchaÎne serrages de main et accolades avant d’arriver au pupitre pour s’adresser à la presse avec une certaine gravité : « À près de 58% des voix, ce résultat m’honore et m’oblige. J’en mesure la portée et la puissance. Notre projet largement approuvé est clair et cohérent ; c’est celui d’une région [...] qui construit avec volontarisme un nouveau modèle de société qui allie emploi et écologie, qui innove pour garantir sa souveraineté. » Son discours prend alors des élans quasi présidentiels : « La France, notre pays, doit retrouver sa souveraineté industrielle, sanitaire, énergétique, alimentaire », puis plus loin, « il y a un avenir commun. Nous ne pouvons indéfiniment subir ces crises qui minent notre confiance en nous et en l’autre. La politique doit redonner un cap fort et résolu. »

Certaines phrases vont faire parler ceux qui imaginent la présidente de la Région Occitanie prendre de l’importance au PS en vue de 2022 : « La politique doit retrouver courage, sérénité en rejetant la confusion et l’extrémisme. (…) Dans ce moment, la gauche doit prendre toutes ses responsabilités. Nous avons incarné cette gauche du réel, écologiste, sociale. » Comme au premier tour, elle a déploré « l’abstention massive » mais pour elle, « ce n’est pas seulement en changeant les modalités de vote » que celle-ci diminuera. Carole Delga s’est aussi réjouie de voir le score du Rassemblement national s’effriter depuis les dernières élections régionales : « Nous avons refusé la fatalité. Notre région a fait reculer l’extrême-droite. »

Lorsqu’elle répond ensuite aux télévisions nationales puis locales, un homme la couve du regard. Son mentor, l’ancien président de la Région Midi-Pyrénées Martin Malvy a l’air de passer une soirée des plus agréables. « C’est une grande satisfaction que de voir que tout ce qu’elle accompli depuis 2015 a été compris par l’intégralité de cette grande région. Son action a été formidable. Elle s’est comportée en grande présidente dans des circonstances souvent difficiles. Je suis très heureux », confie avec émotion son prédécesseur.



Les militants RN "dégoûtés", ses cadres plus mesurés

En face du pub irlandais O’Briens, à quelques pas de la station de métro Jean-Jaurès, les verres des militants du Rassemblement national sont remplis d’amertume. En effet, pour eux, la défaite - 23,9% des voix - est un « bis repetita du premier tour », précise Julien Leonardelli. L’ancien conseiller régional du Rassemblement national estime que « les politiques ont manqué de pédagogie concernant les élections régionales ». Ce qu’il considère d’autant plus déplorable car « les régions ont pris plus d’importance avec la politique de décentralisation menée par le gouvernement ». Cependant, pour lui, le RN reste « le premier groupe d’opposition » malgré sa défaite. Les militants ont plus de mal à trouver un bon côté à cette élection. « Je suis dégoûté ! », lance l’un d’eux.

Thomas Barkats, jeune candidat RN aux départementales juge pour sa part qu’il y a « un désintéressement de la politique ». En particulier au sein de la jeune génération : « J’ai 21 ans et quand je discute avec les gens de mon âge, ils ne sont parfois même pas au courant que des élections ont lieu. » Plus qu’un désintérêt, Romain Carrière, 15e sur la liste de Haute-Garonne du Rassemblement national, voit « un dégoût vis-à-vis des politiques ». Pour restaurer la confiance des Français, il y a selon lui « deux mesures à adopter d’urgence. La première est un système de démocratie directe, comme le référendum d’initiative populaire proposé par les gilets jaunes. Ensuite, il faut que les législatives soient sous forme de proportionnelles intégrales. »

Concernant le déroulement de ces élections, Jean-Paul Garraud affirme que le Rassemblement national s’est placé en « rassembleur » et regrette que « la droite se soit divisée ».

Aurélien Pradié, toujours le troisième homme

20 heures. Au J’Go, dans le quartier Victor Hugo à Toulouse, quartier général de la liste Du courage pour l’Occitanie, ils sont moins d’une dizaine pour entendre les premières estimations. Leur candidat, Aurélien Pradié, a amélioré de six points son score du premier tour en réunissant 18,3% des suffrages mais il reste le troisième homme de ces élections. Le député du Lot, secrétaire général des Républicains ne sera pas la figure de la conquête de l’Occitanie par la droite et partagera celle de l’opposition dans l’hémicycle avec Jean-Paul Garraud.

Hélène Carneiro, sixième sur la liste d’Aurelien Pradié concède que « les résultats ne sont pas à la hauteur » de ce que ses soutiens espéraient. Pour cette colistiere, qui a souligné « le courage » du député du Lot « de partir dans cette bataille difficile sur une terre de gauche et face à un Rassemblement national donné en tête », ce sont bien les divisions au premier tour avec la candidature de Vincent Terrail-Noves qui a affaibli celle d’Aurelien Pradié.

Peu avant 22 heures, dans les locaux départementaux de LR, le Lotois s’est montré beaucoup plus enthousiaste. « Il y a peu, on annonçait l’élimination de la droite républicaine, on a inversé la tendance. Nous avons progressé de six points entre les deux tours, c’est une vraie performance et nous sommes dans un mouchoir de poche avec le RN. Nous allons peser presque autant que le Rassemblement national (...) L’Occitanie est la région la plus difficile de France pour la droite républicaine. Nous avons désormais tous les outils nécessaires pour tenir tête à Carole Delga, pour que dans six ans l’alternance puisse se faire. »

Aurélien Pradié, qui dit « être là pour écrire une histoire de long terme avec les habitants d’Occitanie » revendique le leadership dans l’opposition : « Carole Delga a eu pendant six ans une opposition bête et méchante avec le Rassemblement national. Une caricature. Nous allons, nous, aller sur le fond des sujets », a-t-il promis. « Sur la question de la gestion, car l’Occitanie est l’une des régions les plus mal gérées, mais aussi de la santé, de la sécurité ou de l’agriculture. »

Johanna Decorse, Corentin Bell et Matthias Hardoy

Sur les photos :

> C’est un triomphe pour la présidente (PS) sortante qui fait un discours place du Capitole à Toulouse. En Occitanie, Carole Delga est réélue, avec 57,8%, selon les premières estimations.

> Carole Delga félicitée par Martin Malvy, ancien président de région. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.

> Aurélien Pradié n’a pas réussi à déjouer les pronostics mais reste satisfait de son score au second tour. Crédits : Johanna Decorse - ToulÉco.