Réélue à la tête de l’Occitanie, Carole Delga offensive face aux multiples crises

Nouvelle Assemblée : qui fait quoi ?

Il y a quelques changements dans les vice-présidences. C’est Jalil Benabdillah qui sera en première ligne sur les sujets économiques puisque il est nommé vice président en charge de l’Économie, de l’Emploi, de l’Innovation et de la Réindustrialisation. Nadia Pellefigue, qui était au chevet des entrepreneurs lors du précédent mandat, voit son attribution modifiée. Elle sera en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Europe et des Relations internationales.

Stéphane Bérard est désigné rapporteur du Budget, à la Prospective et à l’Evaluation.

Les autres vice-présidents :

> Didier Codorniou en charge de la Méditerranée

> Agnès Langevine en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable

> Kamel Chibli en charge de l’Éducation, de l’Orientation, de la Jeunesse et des Sports

> Claire Fita en charge de la Culture pour tous, du patrimoine et des langues régionales

> Jean-Luc Gibelin en charge des Mobilités pour tous et des infrastructures de transports

> Florence Brutus en charge de l’Aménagement et de la cohésion des territoires et de la Ruralité

> Maria-Alice Pele en charge de la Politique de la Ville

> Vincent Labarthe en charge de l’Agriculture et de l’Enseignement agricole

> Muriel Abadie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme

> Vincent Bounes en charge de la Santé

> Jean-Louis Cazaubon en charge de la Souveraineté alimentaire, de la viticulture et de la montagne

> Marie Castro en charge de la Formation professionnelle

> Marie Pique en charge des Solidarités, des services publics et de la vie associative.