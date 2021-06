Régionales 2021. Seule la liste de Carole Delga progresse en nombre de sièges

Les résultats définitifs des régionales en Occitanie donnent en tête L’Occitanie en commun de Carole Delga, avec 57,77% et 882.115 voix. La liste de gauche va obtenir 109 sièges dans la nouvelle assemblée (+32 sièges par rapport à 2015), soit 29 sièges de plus que la majorité absolue, qui est à 80 sièges.

La liste Rassembler l’Occitanie de Jean-Paul Garraud obtient 24% et 366.467 voix. L’extrême-droite aura 12 sièges en moins en Occitanie, soit 28 sièges. Enfin, Du courage en Occitanie, la liste du LR Aurélien Pradié est la dernière qui sera représentée durant les prochaines années. Elle a obtenu 18,22% et 278.258 voix. La droite et le centre auront 21 sièges (en baisse de 4 sièges par rapport à la précédente mandature).

M.H