Jamais ils n’ont été autant médiatisés. Après de long mois passés sous les radars à multiplier les actions pour se faire connaître, les opposants à l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse sont depuis début avril sous le feu des projecteurs. Dans leur quête de visibilité, les membres du collectif La Voie est libre, constitué en novembre 2021, ont été largement aidés par Gérard Darmanin qui, au lendemain des affrontements de Sainte-Soline, a pointé d’autres « volontés de manifestations extrêmement violentes contre les forces de l’ordre et contre les symboles de l’État ». « C’est le cas pour l’autoroute Castres-Toulouse, qui sera sans doute le prochain objectif de ces ultras gauches », a déclaré fin mars le ministre de l’Intérieur, donnant une portée nationale au week-end de mobilisation prévu ces 22 et 23 avril sur le tracé de l’autoroute.

Depuis, une quarantaine d’organisations, partis, syndicats et mouvements citoyens, mais aussi l’économiste Geneviève Azam et le climatologue, coauteur du sixième rapport du Giec, Christophe Cassou ont annoncé leur soutien à cet événement intitulé « A69 Sortie de route ». Depuis, aucun média n’a manqué de s’interroger sur les intentions de ses organisateurs. En réponse, La Voie est libre, les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion Toulouse et la Confédération paysanne ont martelé qu’ils ne voulaient pas d’un « Sainte-Soline bis » et appelé à « une manifestation déterminée et déterminante » pour obtenir l’abandon de l’A69. Un « symbole phare » selon eux, comme les méga-bassines, « des grands projets inutiles et imposés ».

Parcours imprécis pour la préfecture

Pour mobiliser le plus largement possible, des réunions d’information se sont tenues le week-end dernier à Paris, Lyon, Pau ou encore Carcassonne et Albi, avec la promesse d’une « manifestation festive » suivie d’une course de bolides et de concerts ce samedi 22 avril et le dimanche, d’une « assemblée de lutte » et de spectacles. Pas de quoi effrayer les foules invitées à rejoindre la contestation et à venir camper dès ce vendredi 21 avril à Saïx.

Pour autant, à 72 heures de l’événement, les organisateurs n’avaient toujours pas révélé l’itinéraire précis de la manifestation évoquant juste « une première zone entre la déviation de Puylaurens et Castres ». Jeudi soir, le préfet du Tarn indiquait que les discussions étaient toujours en cours avec les organisateurs pour « identifier un parcours de manifestation précis, avec un lieu de départ et d’arrivée, et pour connaître le service d’ordre mis en place pour garantir la sécurité des manifestants ». Par ailleurs, la préfecture a mis en place plusieurs « mesures administratives dès ce vendredi et a notamment interdit aux manifestants de s’approcher des abords de la base vie du chantier de l’A69 de Puylaurens-Blan, installée par le concessionnaire Atosca, et des sites Pierre Fabre de Soual et de la Chartreuse à Castres ».

Bataille juridique

En marge de leur week-end de mobilisation, les opposants au projet A69 occupent aussi le terrain juridique. Le recours en appel de France Nature Environnement devant le Conseil d’État pour demander la suspension de l’abattage des arbres condamnés par le tracé, a été rejeté ce mercredi 19 avril. Atosca ayant arrêté ses travaux le 31 mars, conformément à l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars dernier par les préfectures du Tarn et de Haute-Garonne, la juridiction a estimé qu’il n’y avait pas de caractère d’urgence. La campagne reprendra donc en septembre.

D’ici là, les opposants auront déposé leur recours « sur le fond » contre l’autorisation environnementale en interrogeant, expliquent-ils, la « raison impérative d’intérêt public majeur » du projet. Ils se donnent jusqu’à fin avril pour engager cette procédure et travaillent en parallèle sur d’autres recours juridiques pour espérer gagner du temps jusqu’au jugement sur le fond.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le camping des platanes // Deux grimpeurs militants en haut des platanes pour protéger les arbres, Rino avec les lunettes et Thomas Brail avec la casquette. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.