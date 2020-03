Dans le Tarn, la marque Oppidum

Installée à Puycelsi, dans le Tarn, la marque de cosmétique bio et 100 % naturelle Oppidum, s’est d’abord fait connaître par ses savons. Fabriqués à la main, ils se déclinent en trois gammes selon les types de peau et combinent des huiles végétales sélectionnées pour leurs vertus hydratantes ou réparatrices, du karité en proportion élevée et des huiles essentielles.

Ces assemblages originaux, à base d’huile d’onagre, de son de riz, de sacha inchi, de moringa, d’argan ou encore d’amande douce, ont été mis au point par les deux fondateurs de la marque certifiée Cosmos Organic. Les savons Oppidum sont travaillés à basse température selon le procédé de la saponification à froid qui permet de conserver toutes les propriétés des matières premières.

Dès sa création en décembre 2017, la marque tarnaise qui confectionne avec la même approche des huiles-soins et des baumes et onguents, s’est positionnée sur un segment haut-de-gamme. Très ancrée dans son territoire, elle s’approvisionne auprès d’un fournisseur tarnais pour un tiers de ses huiles. La marque, qui a aussi mis l’accent sur le design de ses produits, fait appel à la société Gaillac Imprim’ pour les banderoles en papier entourant les savons et les packagings. Les flacons des huiles de soin sont en revanche importés d’Italie.

J.D.

