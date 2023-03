David Kaniewski : « Avec le changement climatique, l’oléiculture ne va pas disparaître, mais elle va migrer »

David Kaniewski, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l’oléiculture ?

J’effectue mes recherches au sein du Laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (Traces)*, principalement sur la reconstruction de la paléo-écologie et le paléoclimat. Nous travaillons depuis longtemps sur l’olivier. Nous avons eu l’opportunité de travailler au Liban, dans la ville de Tyr. Le Liban est un pays qui dépend économiquement de l’oléiculture. Nous nous sommes interrogés sur la réaction de l’olivier au changement climatique et à l’impact économique de cette évolution. Le seul moyen de répondre à cette question était d’étudier le passé de l’olivier, son présent et son futur, à partir de modèles mathématiques pour créer un référentiel établissant une relation entre distribution géographique de l’oléiculture et paramètres climatiques.

Qui compose votre équipe ?

Nous formons une équipe internationale, avec des chercheurs libanais, grecs et égyptiens, mais aussi des laboratoires Marseille, de Besançon, ou encore de Montpellier. Un mélange de culture pour avoir une vue globale ! Elle est composée de géomorphologues pour étudier les zones de carottage, de botanistes et des paléobotanistes, de généticiens et de spécialistes en biostatistiques et modélisation.

Pourquoi le bassin méditerranéen en particulier ?

J’y ai toujours travaillé, j’aime beaucoup les cultures et l’histoire de ces pays qui bordent la Méditerranée. Plus on s’enfonce vers l’orient, plus l’histoire est imposante, il suffit de penser à la civilisation égyptienne. Il existe une forte relation entre l’évolution de l’environnement, de l’agronomie et des sociétés et il est important de regarder comment cela fonctionne ensemble.

La partie orientale du bassin méditerranéen est fortement impactée par le changement climatique ; les prévisions d’augmentation de température sont largement supérieures à la moyenne mondiale pour les projections à 2050 et 2100. Au niveau de la baisse des précipitations, c’est également plus accentué qu’ailleurs. Il y a urgence à comprendre comment l’économie agricole va évoluer. Si demain, on réduit l’apport financier de l’oléiculture au Liban, la catastrophe économique sera terrible. Sans apporter de solutions, nos recherches fournissent un modèle pour comprendre les seuils actuels et futurs de la production d’olives dans le cadre du changement climatique.

Les résultats de vos recherches constituent-ils une mise en garde ?

Il ne s’agit pas d’être alarmiste mais de montrer, si aucune mesure de lutte contre le déréglement climatique n’est prise, comment l’oléiculture va évoluer et l’impact économique de cette détérioration. Il va falloir adapter l’oléiculture locale, probablement avec de nouveaux cultivars [1], plus résistants à la sécheresse et aux hautes températures, même si la fructification sera réduite et la qualité gustative différente.

Comment va évoluer l’oléiculture ? L’Occitanie peut-elle devenir un nouveau territoire pour cette culture ?

L’oléiculture ne va pas disparaître, mais elle va migrer. Des territoires qui, aujourd’hui, ne sont pas propices à cette culture spécifique vont le devenir sous l’impact du changement climatique. Il faudra déplacer les souches actuelles vers ces nouveaux territoires. En France, le climat méditerranéen va pénétrer dans les terres, passant par l’Aude et allant vers Toulouse. Il y a potentiellement un nouveau couloir d’oléiculture traditionnelle qui va se développer entre l’Aude et la Haute-Garonne. Il est possible que l’on assiste à une extension de l’oléiculture, générant un surplus économique, avec de nouveaux cultivars dans les parties orientales de la Méditerranée et la création de nouvelles zones d’oléiculture traditionnelle en Occitanie.

Peut-on chiffrer l’impact économique de cette évolution ?

Ce que l’on arrive à chiffrer, c’est l’impact sur le rendement au niveau de la fructification, avec des baisses de l’ordre de 20 à 40 % sur les territoires actuels de l’olivier. C’est le prix à la consommation qui risque d’augmenter, l’impact économique sera alors mécaniquement réduit. L’histoire nous montre que l’homme a été résilient pour trouver des solutions. On n’assistera pas à un déclin mais à une adaptation de l’oléiculture.

Comment vont se poursuivre vos travaux ?

La méthode et le référentiel sont désormais au point, nous allons travailler sur de nouveaux territoires. L’histoire de l’oléiculture y commence plus tardivement, nous aurons moins de recul mais nous pourrons quantifier ce même signal sur l’Espagne, la Tunisie, l’Algérie et la France. Nous essayons également de reconstruire les quantités d’huile d’olive produites depuis l’Antiquité et l’impact du climat sur ces quantités, même si le facteur prix ne pourra pas être intégré.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Champ d’oliviers anciens en Syrie – Crédits : DR.