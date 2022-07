De Trentemoult à Nantes, un voyage surprenant

Se perdre dans le dédale de ses ruelles est à toutes les saisons un moment délicieux. Imbriquées pour se protéger du vent, elles se prolongent par un passage étroit alors qu’elles semblent se finir, s’ouvrent sur une jolie placette, débouchent sur un jardinet coquet, des murs bleu nuit ou orange vif... Situé au sud de Nantes, dans la commune de Rézé, le village de Trentemoult offre une surprise à chaque pas. Ses maisons colorées sont devenues de véritables cartes postales, la nouvelle génération d’habitants étant restée fidèle à la tradition des pêcheurs qui utilisaient les restes de la peinture destinée aux coques de leurs bateaux pour enduire les façades. Pour parer aux débordements de la Loire, les habitations étaient généralement construites sur trois niveaux avec au rez-de-chaussée, inondable, un cellier, la pièce de vie au premier étage et des combles, aujourd’hui souvent aménagés. Les quais, construits à partir de 1850 pour contenir les caprices du fleuve, sont restés un lieu de promenade pour les Trentemousins et les Nantais voisins, le quartier des bars et des restaurants. Sur le pourtour du village, des demeures bourgeoises édifiées dans la seconde moitié du XIXe siècle par des officiers de marine et des cap-horniers ayant fait fortune racontent une autre époque de l’histoire de Trentemoult. On peut apercevoir leurs entrées cossues et leurs jardins plantés de végétaux exotiques ramenés de lointains voyages.

L’art dans la rue

Depuis les quais d’où l’on aperçoit la nuit les anneaux lumineux de Daniel Buren et Patrick Bouchain, installés sur la pointe ouest de l’île de Nantes, c’est une expédition sans danger qui commence pour traverser la Loire. À bord de la navette fluviale, la traversée se fait cheveux au vent en une dizaine de minutes. La haute silhouette de la grue Titan, jaune vif, se rapproche. Elle appartenait aux anciens chantiers navals Dubigeon et a été conservée en témoignage du passé industriel de la ville. Une fois arrivé à la gare maritime, on peut imaginer la visite de Nantes comme un nouveau voyage, un parcours d’une cinquantaine d’étapes matérialisé par une ligne verte tracée au sol. Il est jalonné d’oeuvres d’art et d’installations permanentes, la plupart en accès libre, de monuments historiques et contemporains qui montrent son goût immodéré pour la culture. L’itinéraire passe évidemment par les Machines de l’Ile de Nantes, le Grand Éléphant et le merveilleux Carrousel des mondes marins, haut de vingt-cinq mètres.

Toujours dans le parc des Chantiers, il permet de tester l’Arbre à Basket avec ses paniers montés en arborescence pour jouer une partie croisée ou encore de marcher sur la Lune grâce à l’oeuvre ludique imaginée par Detroit Architectes et Bruno Peinado. Arpenter la ligne verte conduit jusqu’au Jardin des plantes qui accueille des installations paysagères imaginées par l’auteur Claude Ponti et les personnages monumentaux de l’artiste Jean Jullien. Elle mène aussi au Feydball, terrain de foot étonnant conçu par l’agence nantaise Barré-Lambot. Son grand miroir, sorte d’écran de retransmission, crée une anamorphose qui rend au terrain son apparence classique mais déforme joueurs et ballon. La ligne verte passe plus loin par les sculptures à jouer du Ping-Pong Park de Laurent Perbos et par le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata. Il intègre une passerelle qui s’avance sur trente-six mètres de long dont dix mètres en porte-à-faux au-dessus de la falaise. Cet art à portée de mains pour tous, cette audace dans l’espace public rendent la ville joyeuse et surprenante. Et donnent envie d’y revenir.

Johanna Decorse

Sur la photo : Le Belvédère de l’Hermitage imaginé par Tadashi Kawamata est l’une des étapes du Voyage à Nantes © Martin Argyroglo - LVAN